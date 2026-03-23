「可愛すぎる」宮脇咲良、肩＆へそ出し大胆肌見せショットに「どこの天使様かと思うほどの美貌」と反響！
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月23日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ肩＆へそ出しショットを披露しました。
【写真】宮脇咲良の肩＆へそ出しショット
コメントでは「どこの天使様かと思うほどの美貌」「目に入れても痛くない可愛さ」「いつも可愛い笑顔をありがとう」「可愛すぎる」「さくちゃん、めっちゃ可愛い」「桜の様に綺麗です」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】宮脇咲良の肩＆へそ出しショット
「桜の様に綺麗です」宮脇さんは「最近は、ずっとこれ」とつづり、5枚の写真を載せています。1〜4枚目は、デコルテラインが映えるスタイリングが印象的な白いオフショルダーのトップス姿です。4枚目では、引き締まったウエストをのぞかせるへそ出しカットも披露しました。また5枚目では、カジュアルな雰囲気の落ち着いた色のトップス姿も公開。
「撮影とても楽しかったなぁ」以前もへそ出しショットを公開していた宮脇さん。1月26日には「撮影とても楽しかったなぁ」とつづり、4枚の写真を投稿しました。1枚目では、肩出し＆へそ出しのスタイルを披露。ウェーブにセットしたヘアスタイルで、かわいらしさが際立つカットに仕上がっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)