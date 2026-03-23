プロが取り入れているテクって？敏腕スタイリスト直伝の【アイテム選びのヒント】特集

どんなアイテムで、どんな着こなしをすれば、着回し力を上げられる？そこで今回は、数多くのファッション企画を担当してきたRayスタイリストたちが語る「アイテム選びのヒント」を5つご紹介します。プロの意見を取り入れて、この春もっとおしゃれを楽しもう♡

着回し基本の【き】 絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡ まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！ Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！ 稲葉有理奈さん

Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん

大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん

長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん

可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん

Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。

Point ベーシック服は買い替え、トレンド服は買い増し！ 「インナートップスやTシャツはたくさん使うからこそ、汚れたり、ヨレたりしたら買い替えるのが◎。ガシガシ使っても罪悪感のない、プチプラアイテムを選ぶのがおすすめ！ 逆に、小物を含めた各シーズンのトレンドものは一気に集めるよりも月に2〜3個ずつ買い足すほうが最新の流行を取り入れられるよ♡」（稲葉さん）

Point 2パターンのコーデが浮かべば買ってよし！ 「着回し企画を担当するときは、3〜4パターンのコーデを組めるアイテムを選ぶ！読者のみんなは買い物をするとき、頭のなかでクローゼットを思い浮かべて。 その場で2パターン以上コーデが浮かんだら、それは着回しできる服！実際は帰ってあわせてみたらもう1〜2パターン増えるはず！（笑）」（城田さん）

Point 重厚感の出るアイテムはお金をかけて一生使って 「デニムやアウターみたいな、生地の厚いものは安いものだとチープに見えがち。ベーシックな型にお金をかけて永く使うのがオススメ！」（伊藤さん） 「定番のウールコートなどは、質のいいものなら何年も着られる。長い目で見たらお得だよね」（稲葉さん）

Point アクセ＆ソックス類は圧倒的に質より量！ 「アクセはコーデの雰囲気を変えるのに最適！高くなくていいからシンプルなものからキャッチーなものまで、種類豊富に持ってたほうが幅が広がるよ」（城田さん） 「同じコーデでも、足元を変えるだけで雰囲気がガラっと変わる！安いもので種類を集めて、色んなものを試してみて♡」（仲田さん）

Point カラーはトップス、柄はワンピで 「着回し企画のワードローブには、必ずカラーものと柄ものは入れるようにしてるんだけど、ボトムに取り入れるのはなかなか難易度が高いかな。 使い勝手のよさからも、カラーはトップスに入れるのが扱いやすい気がします。ワンピはスカートとして使うことも意識して、柄を選ぶと幅が広がる！」（稲葉さん）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海