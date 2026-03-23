俳優の唐沢寿明さん（62）が、所ジョージさんとともに映画『トイ・ストーリー』の日本公開30周年を記念した対談を行い、シリーズへの思いを語りました。

『トイ・ストーリー』シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描くディズニー＆ピクサー作品。一作目の『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーションであり、日本では1996年3月23日に公開されました。

唐沢さんはカウボーイ人形のウッディ、所さんはスペース・レンジャーのフィギュアであるバズ・ライトイヤーの日本版声優を一作目から務めています。

■所ジョージ「子どもに“バズ・ライトイヤーだ”って言われるのはありがたい」

対談で公開当時について、所さんは「初めは、僕はこんなに長いシリーズになるとは思ってなかった」と明かし、唐沢さんも「僕もこの一作だけだと思っていましたね」と回想。

30年という時の流れについて唐沢さんは、「『トイ・ストーリー』を見ていた子どもたちが今は親になって、自分の子どもに見せている」と語り、所さんは「最初からこれは小さい子から大人、おじいちゃんおばあちゃんにまで向けて作っている作品。だから誰にでも感動を与えるんだと思う」とコメントしています。

30年にわたってウッディを演じた唐沢さんは「俳優をやっていても、ここまで多くの人の記憶に残る作品をやらせてもらえることはなかなかない」とし、所さんも「子どもに“バズ・ライトイヤーだ”って言われるのはありがたい」と思い入れを明かしました。

唐沢さんと所さんが引き続き日本版声優を務める最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日（金）公開です。