SUPER EIGHT・安田章大さんが発起人となってアイドル音楽フェスを開催することを発表しました。『X』では“アイドル音楽フェス”が一時トレンドに入り、SNSでも話題になりました。

今回発表された『アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜』は5月1日、2日の2日間にわたって神奈川・横浜アリーナで開催されます。出演者はSUPER EIGHTの安田章大さん、WEST.の重岡大毅さん、神山智洋さん、茺田崇裕さん（5月2日のみ出演）、Travis Japanの宮近海斗さん、川島如恵留さん、松倉海斗さん、ジュニアグループ『B&ZAI』のメンバーです。

安田さんは「事務所、グループを大切にしながらも好きな音楽を自分の表現したいように出来る場所を作られたらいいなぁと想い、立ち上げました！ コンサートやライブとも違う、フェス仕様にして新感覚を味わいにきて欲しいです！ なかなか混じり合わないメンバーが一緒にセッションしたり、音で戯れあってる瞬間が見られる事、色んなグループのファンの皆様が集まってくださり、触れ合える事が魅力だと感じてます。すると、僕たちとファンの皆様との絆が近くなりつつ深くなる、これが一番の望みです。今回はこの発表されたメンバーが参加してくれます！今回うまくいけば、また毎年色んな社内のアーティストの方々にも参加してもらいたいとも思っています」とコメントしました。

また、『X』では“アイドル音楽フェス”が一時トレンド入り。SNSでは「楽しそうすぎる」や「アイドル音楽フェス！？」など、ファンからは喜びの声が多く上がりました。