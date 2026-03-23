“ホルムズ海峡の完全開放”を要求しているトランプ大統領。イランは応じず、攻撃を受けたら「完全封鎖」すると警告しています。トランプ大統領が設定した期限は、日本時間24日朝。攻撃は本当に行われるのでしょうか。

■イランが報復200人けが 徹底抗戦の構え

23日未明、イスラエル・テルアビブの上空に見える、無数の光。

各地で撮影されたこの光は、イランが発射した大量の小型爆弾をまき散らす「クラスター弾」とみられます。

21日にはイスラエル南部2つの都市が、イランからのミサイル攻撃を受け約200人がけがをしました。（イスラエルメディアより）

攻撃を受けた都市の近くに核施設があり、イラン側は、自国の核施設が攻撃されたことへの報復だとしています。

アメリカとイスラエルは連日、イランを空爆し成果を誇示していますが、イランの攻撃を抑え込むことはできていません。

戦闘の開始からすでに3週間以上が過ぎる中、徹底抗戦の構えを崩さないイラン。

そのイランが“最大の武器”としているのが、ホルムズ海峡の封鎖。世界経済をいわば人質に、アメリカを揺さぶっています。

■トランプ氏“海峡開放”要求

こうした中、アメリカのトランプ大統領はSNSで“ホルムズ海峡の完全開放”を要求。期限は投稿から48時間後の日本時間24日午前8時44分。

対するイランは、応じない構えです。

もし応じなければ、トランプ大統領は「やつらのさまざまな発電所を攻撃し壊滅させる」と、イラン全土の発電所を攻撃すると警告。

これに対しイラン側は、もし攻撃が実行されれば「米軍基地がある中東各国の発電所を攻撃し、ホルムズ海峡は完全に封鎖される」と、中東全域で電力インフラへの攻撃を行うと強硬姿勢で応じています。

■日本を含む22か国が航行再開のため協議

こうした状況に、国際機関も強い危機感をあらわにしています。

IEA（国際エネルギー機関）ビロル事務局長

「問題の深刻さが世界の指導者たちにきちんと理解されていないと思いました。この危機の現時点の状況は、2度の石油危機と（ウクライナ侵攻による）ガス危機が合わさったようなものです」

在宅勤務や車の速度制限など、エネルギーを節約するための異例の呼びかけを行っています。

こうした中、日本を含めた各国にも動きが。

NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長は22日、アメリカのFOXニュースに出演し、日本を含む22か国が海峡の航行再開のため先週から協議を始めていると発言しました。

具体的な内容は触れていませんが、できるだけ早い航行再開を目指し協力するということです。

■専門家「トランプ氏の陽動作戦」

タイムリミットの48時間まであと14時間。

トランプ大統領の思惑について、専門家は…。

アメリカ政治に詳しい 明海大学 小谷哲男教授

「2つ狙いがあるのではないか。最大限の圧力を加えることで、ホルムズ海峡を開放するようメッセージ。もう1つ、イランの発電所を狙うと言っているが、部隊を発電所に張りつけさせている間に手薄になったところを攻撃するという陽動作戦の一部かもしれない。何の狙いもなく発言しているとは思えない」

■“ドナルドだけ”発言に…野党が追及「真意を」

そのトランプ大統領と、先週行われた日米首脳会談。この日、どんな話し合いが行われたのか？

23日午後、会談後、初めて国会答弁に臨んだ高市首相。野党が追及しました。

立憲 柴慎一議員

「トランプ大統領からのホルムズ海峡の安全確保への貢献要請に対し、我が国の立場を説明されたとのこと。具体的に『できること・できないこと』どう説明し、どのような認識が示されたか？」

高市首相

「私からはホルムズ海峡における航行の安全の確保は、エネルギーの安定供給の観点からも重要であるという認識を示した上で、我が国の法律の範囲内で『できることとできないことがある』旨伝え、詳細に説明」

トランプ大統領に寄り添う姿勢を見せた会談。

「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思う」

この発言について野党は…。

立憲 柴慎一議員

「私は強い違和感を覚える。トランプ大統領の言う『力による平和』を肯定しているのか？ 総理、発言の真意を」

高市首相

「私のトランプ大統領に対する発言に関して、中東をはじめとする国際社会の平和と繁栄に向け、米国がリーダーシップを発揮し、建設的な役割を果たすことは重要。日本としても支持してきている。今回もその旨を米国、特にトランプ大統領に対して直接伝えた」

■電気・ガス・ガソリン等の価格抑制は？

国民民主 江原久美子議員

「国内の電気・ガス代がさらに上昇。今回の会談をへて、国内でのガソリン・軽油等の価格抑制のための追加の施策は？」

高市首相

「電気・ガス料金が直ちに上昇することはないと認識。ガソリン価格については今月19日から小売り価格を全国平均で170円程度となるように補助を開始」