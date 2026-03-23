お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。後輩のYouTubeに出演するのが怖いとし、その理由を説明した。

小藪は鬼越トマホークのYouTubeのチャンネル登録者数が55万人超えと知ると、「イケてるチャンネルにお邪魔さしてもろてさ、そんで俺が来た時も2人が立って“お願いします”とか言って凄い立ててくれて」と申し訳なさそうに言及。

続けて「見てるお客さんからしたらさ、たまにベテランが来るのって要望通りじゃないわけやん？自分ら（鬼越）みたいなハンバーガーとかオムライスとかそういうジャンクフードを食べたいのに、すり流しみたいなベテランが来たら薄味に感じるやろ？デミグラスソースとかタルタルソースをお届けしてるチャンネルに野菜の炊きあわせみたいなのがゲストに来てもな。それを考えたら、俺みたいなのが一番いらんで」と自虐を連発。

金ちゃんと良ちゃんが「いやいやいや！」「そんなわけない」とするものの、小藪はお笑いコンビ「エルフ」のYouTubeにゲスト出演した際のエピソードを展開。「（エルフの）荒川ちゃんと仲良しやから、1回出てくださいって言われて。行ったら、レインボーの池田の動画は（再生回数）ガーッて回ってんねんけど、俺のやつはシーンって。俺、それから後輩のYouTubeに出るのガタガタ震えてんねん」とこぼした。

良ちゃんは「池田の（ファン）層はお笑いファンでもないですよ。メークがお好きな女性というか」とフォロー。小藪は「でも人気あるやん、レインボー。凄いやろ？」と認めていた。