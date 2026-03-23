【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 ジェフユナイテッド市原・千葉（3月22日／メルカリスタジアム）

【映像】PKなし判定の「微妙な接触」（リプレイあり）

鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、相手DFにボックス内で後ろから押されて転倒したシーンが物議を醸している。

鹿島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でジェフユナイテッド市原・千葉とホームで対戦。4分にFWエウベルの80m独走ゴールで先制に成功すると、17分にも追加点のチャンスが訪れた。

GK早川友基がハーフウェーライン手前でフリーの右SB濃野公人を見つけると、低い弾道のミドルパスを通す。この時に千葉はやや前掛かりになっていた前線と押し上げ切れていない最終ラインが連動しておらず、中盤が間延びしていた。

相手の中途半端な守備の隙を突く形で中央に絞った濃野がドリブルをスタートさせると、背後のスペースにスルーパスを供給。レオ・セアラがスピードを活かしてボックス内に進入した。

しかし、ブラジル人FWは背中側から千葉のDF河野貴志と接触して転倒。ボールに対するチャージがなかったこともあり、倒れたレオ・セアラはPKをアピールしていた。

それでもレフェリーは笛を吹かずに試合続行となり、VARによる介入やOFRチェックもなし。メルカリスタジアムに集まった鹿島サポーターからはブーイングが巻き起こった。

解説も「後ろから押していますね」

リプレイ映像を見た解説の福田正博氏（元日本代表FW）は、「今の映像だけを見ると、後ろから押していますよね。レオ・セアラは相手の前に入りましたからね」とコメント。続けて「（レフェリーは）あのぐらいのコンタクトは、ファウルを取らないということだと思います。ただ、レオ・セアラが前に入ったのは事実ですからね。DFとしては為す術が無いです」と主審の基準を尊重しつつ、河野にとっては難しい対応になったと分析していた。

この場面はABEMAのコメントやSNSでも話題を集め、ファンからは「PKじゃないの！？」「押してますやん」「PKを獲られても文句言えない」「普通に後ろから押してたけど」「VARで見てよ」「審判によってはPKかな」「PKやろ」「ちょっとダイブ気味？」「PKは取れないかなー」など様々な意見が寄せられた。

なお、試合は70分に千葉がMFイサカ・ゼインの得点で同点に追いついたが、84分に鹿島が得意のセットプレーからDF植田直通がヘディングシュートを決めて勝ち越しに成功。破竹の7連勝を飾り、J1リーグEASTの首位を快走している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

