【ブンデスリーガ】マインツ 2−1フランクフルト（日本時間3月22日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟にタックル→ドイツ代表DFに“異変”が起きる瞬間

ブンデスリーガで珍しい場面があった。接触で足を痛めたフランクフルトDFナサニエル・ブラウンがしばらくの間、起き上がれずに悶絶していると、クリアボールが彼の下に飛んできたのだ。

日本時間3月22日のブンデスリーガ第27節で、フランクフルトはアウェイでマインツと対戦した。6分にマインツMFパウル・ネーベルの得点で試合が動くと、直後の11分に珍しいシーンが見られている。

マインツMF佐野海舟が自軍ペナルティーエリア付近でボールを奪った直後にドリブルで運ぼうとすると、内側に絞っていた左SBのナサニエル・ブラウンがタックルを仕掛けると両者が接触。バランスを崩した佐野が転倒すると、腹でブラウンの足を下敷きにする形で巻き込んだ。

ドイツ代表にも名を連ねる攻撃的SBは、この接触で足を痛めた様子。倒れたブラウンの回りでのプレーが多かったことから心配した一部のチームメイトがボールを出すように指示をしていたが、フランクフルトの攻撃は継続していた。

二次攻撃の流れでFWジャン＝マテオ・バホヤがボックス内にインスイングのクロスを入れると、マインツDFドミニク・コールがスライディングしながら足にボールを当てて前方にクリアした。すると、このクリアボールが意図していない形でブラウンの元へ。しばらく立ち上がることができないドイツ代表DFにボールが当たるという珍しい場面が訪れた。この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。「大丈夫か」「止めたれよ」「海舟強すぎ」との声が上がった。

倒れてからおよそ20秒後にボールが当たる珍事を目撃した解説の安田理大氏は「（試合を）止めた方がいいんじゃないですかね」と中断を提言。その直後にボールが蹴り出されてプレーが止まった。その後ブラウンはチームドクターに連れられてピッチ外で治療を行い、すぐに試合へと復帰。20分にはバホヤのマイナスのクロスをダイレクトで合わせて同点ゴールを記録している。しかし、同選手は佐野との接触が原因の怪我でハーフタイムで交代に。日本時間28日にスイス代表との親善試合が控えるドイツ代表に合流できるかどうかは現時点では明らかになっていない。

なお、試合は89分に勝ち越しゴールを決めたホームのマインツが1ー0の勝利を収めた。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）