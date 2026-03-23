Little Glee Monsterが、新曲「Pages」を4月4日0時に配信リリースする。

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同楽曲は、4月4日より放送開始となるTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ／日本テレビ系）のオープニングテーマ。本日3月23日よりApple MusicとSpotifyで配信予約がスタートしている。

あわせて、同楽曲のために描き下ろされた配信ジャケット写真も公開された。主人公 ローゼマインが本のページをめくっているようなシーンが描かれており、細部までこだわられたイラストに仕上がっている。

同アニメは、魔力を持つ貴族が支配するエーレンフェストという街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公 マインの物語。香月美夜による小説『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とした作品となっている。

なお、同楽曲が使用されたアニメ本PVや特別ムービーも公開中だ。

（文=リアルサウンド編集部）