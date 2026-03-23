奇妙礼太郎が、2023年開催の『祝・日比谷野音100周年 奇妙礼太郎 活動25周年記念 日比谷野音単独公演 “I LOVE YOU”』を3月25日20時にフルサイズプレミア公開する。

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奇妙は、7月3日に自身初／史上最大規模となる日本武道館での単独公演『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演“1976”』を開催。その100日前となる3月25日に、2023年9月17日に行われた自身初の日比谷野音単独公演のライブ映像公開が決定した。

同公演は、それまでのキャリアを総括する楽曲と、25周年記念作品となったアルバム『奇妙礼太郎』の収録曲で構成された全24曲のライブ。中込陽大、村田シゲ、CHIE HORIGUCHI、松浦大樹、宇野嘉紘、高橋勝利、沼尾木綿香、山下あすかという特別編成に、日本武道館公演にも出演する盟友 Sundayカミデと共に繰り広げられた2時間30分がノーカットで公開される。なお、本映像は4月5日22時までの期間限定公開となる。

また、本映像の公開日には、日本武道館公演のゲスト第2弾が発表されることも決定。チケットは一般販売中だ。

（文=リアルサウンド編集部）