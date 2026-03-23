　23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2130円高の5万3170円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1654.51円高。出来高は2万343枚となっている。

　TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比141.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は99.06ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53170　　　　 +2130　　　 20343
日経225mini 　　　　　　 53170　　　　 +2130　　　305307
TOPIX先物 　　　　　　　3585.5　　　　+141.5　　　 18928
JPX日経400先物　　　　　 32480　　　　 +1340　　　　 638
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　 +22　　　　3647
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース