日経225先物：23日22時＝2130円高、5万3170円
23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2130円高の5万3170円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1654.51円高。出来高は2万343枚となっている。
TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比141.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は99.06ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53170 +2130 20343
日経225mini 53170 +2130 305307
TOPIX先物 3585.5 +141.5 18928
JPX日経400先物 32480 +1340 638
グロース指数先物 700 +22 3647
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3585.5ポイントと前日比141.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は99.06ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53170 +2130 20343
日経225mini 53170 +2130 305307
TOPIX先物 3585.5 +141.5 18928
JPX日経400先物 32480 +1340 638
グロース指数先物 700 +22 3647
東証REIT指数先物 売買不成立
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