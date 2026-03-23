東京ディズニーランドで2026年9月30日より新しく開催されるエンターテイメントプログラムが発表され、東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペやベイマックスが初登場することがわかりました。

トゥモローランドにある『ショーベース』にて行われる、新しいエンターテイメントプログラムの名前は『The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour』（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）です。

スーパーボーカル＆ダンスグループ『The D-Groovationz4』による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスが披露されるステージショーで、ショーの途中でディズニー映画『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界が現れると、ヴァネロペやベイマックスも登場。東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのは初めてです。

音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員がひとつになるために、『The D-Groovationz4』がライブを行い、ディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露。魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げます。

公演時間は約25分、1日4〜5回の公演が予定されていて、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックスたちが登場します。

現在『ショーベース』で行われている『クラブマウスビート』は2026年3月31日で終了します。