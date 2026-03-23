【ユニクロ】の名品「ワイドパンツ」どう穿く？→ 即マネしたい「40・50代向けコーデ」

おしゃれさんがこぞって取り入れている【ユニクロ】の名品「ワイドパンツ」。着回しやすいアイテムだからこそ、おしゃれに見せるには着こなし方がポイントに。そこで今回は、40代・50代におすすめしたい、上品なお手本コーデをご紹介します。

デニムシャツで清潔感のあるカジュアルコーデに

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

腰まわりのタックが立体感を生み、ワイドシルエットでもクリーンに見えるのがこのパンツの魅力。デニム素材のシャツを合わせれば、ラフさときちんと感のバランスがちょうどいい、清潔感のあるカジュアルコーデに仕上がります。グレー × ダークブラウンを選ぶと、大人らしい落ち着きもプラス。ところどころにベージュなどの明るいカラーを取り入れると、ダークな印象を回避できます。

白パンツを選んで一気に春らしさアップ

「タックワイドパンツ」を春らしく楽しむなら、軽やかなホワイトを選ぶのもおすすめ。コーデ全体がぱっと明るくなり、季節感のある爽やかな印象に仕上がります。ベージュのトレンチコートを羽織れば、大人の上品カジュアルが完成。インナーがシンプルでもおしゃれに決まる、忙しい日にもおすすめの着こなしです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mario_dozono様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M