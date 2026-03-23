新作だったのにもう再入荷ッ！？【3COINS】淡色にときめく♡「ステーショナリー」

文具雑貨系を新たに取り入れたい時は【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 新作ながら、公式オンラインショップに「ステーショナリー」が早くも再入荷したもよう。今回は、淡い色合いが映える可愛いアイテムにフォーカス。気分を上げながら使えそうなのでぜひお見逃しなく。

紛失防止にもなる「ペンホルダー」

金具パーツで吊り下げ収納も可能なペンホルダー。レザーのような質感のホルダーには、さりげなく英字ロゴをあしらった、可愛らしいビジュアルです。ペンのクリップ部分を挟んで固定できるように作られており、持ち運び時の紛失も防げそう。価格は\330（税込）。さまざまなバッグに合わせやすいシンプルさも嬉しいポイントです。

幅が広くて使いやすい「デスクマット」

デスクに置いてキズや汚れから守れるこちらは、角に丸みがあり、淡い色に英字ロゴを合わせたキュートなデザイン。他のインテリアとも馴染みそうです。価格は\1,100（税込）。幅の広いタイプなので、ノートや資料を広げても快適に作業ができるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino