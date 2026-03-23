◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で３レースを分析した。

【オーシャンＳ＝レース評価・Ａ】前半３２秒０は中山の芝１２００メートル戦では史上最速タイ。重賞昇格前の０２年のこのレースでマークしたショウナンカンプはそのまま逃げ切ってオープン特別初勝利を決めると、勢いに乗って続く高松宮記念を制した。ピューロマジックの高速逃げは後続を離してのものだったが、２番手の前半３ハロンでも３２秒５。過去１０回ではモズスーパーフレアが逃げ切った１９年の３２秒３以外はすべて３３秒台（２度の稍重時も含む）だったことから、これでもかなり速い。

３番手で運んだルガルが直線に入って外にもたれてできたスペースに突っ込んだペアポルックス、レイピアのワンツー。ドバイ遠征しなければＧ評価だった３着馬に鼻差のママコチャに７歳を迎えた衰えは見られない。外めの１４番枠から速い流れを追いかけて、位置を取りに行く競馬で前半３２秒８は６ハロン戦では“自己新”。３着馬とともに別定斤量より１キロ重い５６キロを背負い、上位３頭との比較で明らかに通った位置に差があったなかでのパフォーマンスはＧ１へ向けて文句なしだった。

ただ、オーシャンＳは本番になかなか直結しないステップレース。さらに１０着まで０秒４差の大混戦であり、大敗組からの激変があっても驚けない。

【オーシャンＳから出走予定の各馬評価】

ペアポルックス Ａ

レイピア Ａ

ルガル Ａ

ママコチャ Ｇ

ヨシノイースター Ａ

ビッグシーザー Ｂ

フィオライア Ｂ

インビンシブルパパＢ

ピューロマジック Ｃ

【阪神Ｃ＝レース評価・Ａ】出走ならＧ評価だった阪急杯の勝ち馬ソンシが破ったレコードがこのレースでのもの。先行３騎が飛ばして縦長になったなか、先に抜け出した勝ち馬の内に差し込んで鼻差２着のナムラクレアの上がり３３秒２の末脚は迫力十分だった。

継続騎乗を評価してママコチャを上とみたが、ルガルを物さしとすれば互角以上。直接対決で６勝１敗のナムラクレアは左回りも問題ない。７歳以上の牝馬のＧ１成績は２０００年以降【１・０・０・４９】（１着は１６年ヴィクトリアマイルのストレイトガール）だが、今回は７歳牝馬のワンツーもある。

【阪神Ｃから出走予定の各馬評価】

ルガル Ａ

ナムラクレア Ａ

ヨシノイースター Ａ

ダノンマッキンリーＡ

ジューンブレア Ｂ

【シルクロードＳ＝レース評価・Ｂ】スプリント戦にしては逃げ馬が少ない構成だったうえに、先行候補だったビッグシーザーが発馬直後につまずくロス。同じ西園正厩舎のフィオライアが３４秒５―３３秒５のスローに持ち込んで、先行策から粘り切った。

ハンデ戦で遅い時計での決着だったことで、５着までで０秒１差、しんがりでも０秒８差の大混戦。続くオーシャンＳでも２着だったレイピアとともに、出遅れて道中もロスがあった３着ヤマニンアルリフラは特注。トップハンデで沈んだ馬の反撃も含め、着順をうのみしてはいけない。

【シルクロードＳから出走予定の各馬評価】

フィオライア Ａ

レイピア Ａ

ヤマニンアルリフラＡ

エーティーマクフィＡ

ビッグシーザー Ｂ

ダノンマッキンリーＢ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。