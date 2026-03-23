なんかモスバーガーを食べたらトマトが黄色かったんだが？？
日本のハンバーガーチェーンの中でもちょっと一線を画した存在のモスバーガー。ひとつひとつのハンバーガーをとても丁寧に作ってくれる印象があります。罪悪感薄めなハンバーガー。ときどき、無性に食べたくなるんですよねえ。
モスバーガーでモスチーズバーガーを食べたんだが
そんな感じで久しぶりにモスバーガーを無性に食べたいサイクルがやってきたので、行ってきたんです。近所のモスバーガーへ。
注文したのはモスチーズバーガー。好きなメニューはいっぱいあるけど、やっぱりトマトたっぷりのミートソースを使い、フレッシュなトマトを挟んだモスバーガーこそ至高。モスバーガーを食べてるって気になれますからね。
店員がなんか言ってる
すると店員さんが「トマトは通常のものと『しあわせトマト』、どちらにしますか？」とかなんとか言っているようです。なんだそれ？？
よくわかってないけど、せっかくだし「しあわせトマト」のほうでお願いしてみることに。普通かしあわせだったら、そりゃしあわせのほうがいいもんな。
見たことのないモスチーズバーガーがお出まし
するとしばらくして、できたてのモスチーズバーガーがテーブルに運ばれてきたんだけど……
なんかモスチーズバーガーのようすがおかしいぞ……？？
たっぷりのトマトソースの上に鎮座するのは真っ赤な厚切りフレッシュトマト……のはずなのに、なんかパイン？ オレンジ？ 柿？ 黄色っぽい物体が乗ってるんですけど……！？
これがしあわせトマトらしい
バンズを外して確認をしてみると、その断面は完全にトマト。そうか、この黄色いトマトが「しあわせトマト」というやつなのか！
よく見ると包装紙には「しあわせのモスバーガー」というシールが。どうやらこれは埼玉県の一部店舗限定かつ数量限定で、取扱店をローテーションしながら販売していた激レアハンバーガーらしい。なるほど……！
しかも今回食べた店はローテーションの一番最後。たまたま最後に駆け込みでこんなハンバーガーと出くわすなんて、なんか本当にしあわせな感じでありがたいっすな〜！
幸せを噛み締めるようにいただきました
そんな出会いをありがたく思いながら「しあわせのモスチーズバーガー」をいただきました。うん、味はいつものモスチーズバーガーと一緒！
色は違いますが、味は同じです。でもそれが最高。だってモスバーガーだから。変わらないことこそが正義。
開催期間も最終盤なので、もう取り扱いが終わっているお店も多いかもしれませんが、もしよければ！
−−−−−−−−−−−−−−−ー−−−埼玉限定しあわせのモスバーガー−−−−−−−−−−−−−−−−ー−−黄色いトマトを使ったモスバーガーが埼玉県限定で登場！各店舗 数量限定販売出会えたら幸せになれる、、、かも？12月は埼玉県内の10店舗で販売します… pic.twitter.com/LiM4g1U1Ju— モスの限定商品 (@MOS_gentei) December 15, 2025
(執筆者: ノジーマ)