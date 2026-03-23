日本のハンバーガーチェーンの中でもちょっと一線を画した存在のモスバーガー。ひとつひとつのハンバーガーをとても丁寧に作ってくれる印象があります。罪悪感薄めなハンバーガー。ときどき、無性に食べたくなるんですよねえ。

モスバーガーでモスチーズバーガーを食べたんだが

そんな感じで久しぶりにモスバーガーを無性に食べたいサイクルがやってきたので、行ってきたんです。近所のモスバーガーへ。

注文したのはモスチーズバーガー。好きなメニューはいっぱいあるけど、やっぱりトマトたっぷりのミートソースを使い、フレッシュなトマトを挟んだモスバーガーこそ至高。モスバーガーを食べてるって気になれますからね。

店員がなんか言ってる

すると店員さんが「トマトは通常のものと『しあわせトマト』、どちらにしますか？」とかなんとか言っているようです。なんだそれ？？

よくわかってないけど、せっかくだし「しあわせトマト」のほうでお願いしてみることに。普通かしあわせだったら、そりゃしあわせのほうがいいもんな。

見たことのないモスチーズバーガーがお出まし

するとしばらくして、できたてのモスチーズバーガーがテーブルに運ばれてきたんだけど……

なんかモスチーズバーガーのようすがおかしいぞ……？？

たっぷりのトマトソースの上に鎮座するのは真っ赤な厚切りフレッシュトマト……のはずなのに、なんかパイン？ オレンジ？ 柿？ 黄色っぽい物体が乗ってるんですけど……！？

これがしあわせトマトらしい

バンズを外して確認をしてみると、その断面は完全にトマト。そうか、この黄色いトマトが「しあわせトマト」というやつなのか！

よく見ると包装紙には「しあわせのモスバーガー」というシールが。どうやらこれは埼玉県の一部店舗限定かつ数量限定で、取扱店をローテーションしながら販売していた激レアハンバーガーらしい。なるほど……！

しかも今回食べた店はローテーションの一番最後。たまたま最後に駆け込みでこんなハンバーガーと出くわすなんて、なんか本当にしあわせな感じでありがたいっすな〜！

幸せを噛み締めるようにいただきました

そんな出会いをありがたく思いながら「しあわせのモスチーズバーガー」をいただきました。うん、味はいつものモスチーズバーガーと一緒！

色は違いますが、味は同じです。でもそれが最高。だってモスバーガーだから。変わらないことこそが正義。

開催期間も最終盤なので、もう取り扱いが終わっているお店も多いかもしれませんが、もしよければ！

(執筆者: ノジーマ)