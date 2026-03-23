DeNAの相川亮二新監督（49）が22日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）内の恒例企画「セ・リーグ監督座談会 2026」に出演。相川新監督が「出てきたら嫌だな」という巨人の選手を明かした。

6球団の指揮官が開幕前に集結する名物企画。「看板バッターは〇〇だ！」というテーマで、村上が海を渡り「募集中」というヤクルトの池山隆寛新監督以外の5球団監督が名前を挙げていった。

巨人の阿部監督がプロ20年目を迎える生え抜き現役レジェンド・坂本勇人の名を挙げる中、相川監督は「ジャイアンツの岸田（行倫）選手にめちゃくちゃやられているので…そっちの方が気になっています」と昨季DeNA戦で打率.447を誇る29歳捕手の名を口に。「勝負強いですし…まだレギュラーが決まっていないと（阿部監督は）おっしゃっているんですけど、まあ彼が出てきたら嫌だなって思っています」と苦笑いを浮かべた。

それを聞いた阿部監督は「それなら出します！」とニヤリ。あまりの即答にスタジオは笑いに包まれた。

なお、相川新監督が指名したDeNAの看板バッターは「牧秀悟」。「もっとハネる選手だと思っているので。キャプテンも外れましたし、何か重荷を置いてプレーに集中してほしいなと考えています」と2大会連続でワールド・ベースボール・クラシックの日本代表「侍ジャパン」メンバーに選ばれ、5年連続で2桁本塁打をマークしている27歳の正二塁手への期待を口にした。