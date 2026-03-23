原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について、原告と支援団体は23日、県と新潟市に控訴しないよう申し入れを行いました。



新潟市の中原市長は、国に説明を求める考えを改めて示しました。



県庁を訪れたのは裁判の原告と支援団体のあわせて4人です。



23日、県と新潟市に対し、控訴しないよう求める申し入れを行いました。



水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が、県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判で、新潟地裁は3月12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。





申し入れを受けた新潟市の中原市長は、判決は国の基準に従って判断したことが違法と認定されたとした上で、控訴するかどうかを判断するために国からの説明が必要との考えを改めて示しました。【新潟市 中原八一市長】「（環境省から）説明を受けた上で、その上で、（花角）知事と私で協議をして、結論を出していきたいというふうに考えています」また、中原市長は、水俣病の認定基準の見直しも国に求める考えも示しました。【新潟市 中原八一市長】「これまでも国に対しては、認定基準を含めた抜本的な見直しをして、苦しむ方々を救済してほしいということを要望してまいりましたので、最終的な結論はそういうことに（基準の見直し）なるのかというふうに思います」原告の支援団体は23日に会見を開き、中原市長の姿勢について一部評価しました。【石崎誠也 弁護士】「（市長が）命を守る立場で判断基準はおかしいぞとちゃんと吐露したことを示したことはすごく重要だと思っております」裁判の控訴期限は3月26日になります。