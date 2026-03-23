トランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所を破壊するなどと警告。しかし23日になり、アメリカとイランが過去2日間にわたって敵対的な関係の完全かつ全面的な解決に向けて、｢非常に良好で生産的な対話を行った｣と投稿した。今後も対話は継続されるとして、予告した攻撃について5日間延期するよう国防総省に指示したと明らかにした。

【映像】「もしかしたらトランプは誰とも交渉してない」国際政治学者が解説

この一連の流れについて、国際政治学者の高橋和夫氏は「もしアメリカがイランの発電施設などを爆撃したら、イランはこの地域の発電施設や海水淡水化施設などを全て破壊するだろう。『イランが地獄に落ちる時はお前たちも真っ暗になるぞ』という脅しをかけて、トランプ氏が最後は妥協したのではないか。トランプ氏の方が降りたというのが、少なくともイラン側の言い方だ」と分析した。

また、トランプ大統領が主張する「2日間の交渉」については、「誰が交渉し、誰が仲介したのかが不思議だ。もしかしたらトランプ氏は誰とも交渉しておらず、そう言っているだけかもしれない。降りたことがみっともないからだ。タイミングとしては、アメリカのマーケットの寸前を狙ってこれをぶつけてきて、早速石油の値段は下がり始めたため、とりあえず良かったというのが本音だろう。ただ、5日後にどうするのかという問題はまた出てくる」と指摘した。

トランプ大統領は「良好で生産的な対話を行った」と投稿しているが、高橋氏は「本当に対話が行われたかはわからない。何かをやったのであれば、誰のおかげだと言ってもよさそうだが、何も言っていないのは不思議だ。これまでそんな兆候は全然なかった。イラン側は全否定しており、そんなことはしていないと言っている。トランプ氏は想像力豊かであり、色々なことを言う。イランで交渉してくれそうな人は、我々が知っている中ではアラグチ外務大臣だけのような状況だ。本当に交渉したのかどうかは、ちょっとわからない」と述べた。

（『ABEMA Prime』より）