【ひらがなクイズ】1分で正解できる？ 空欄に共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは「伝統芸能」
日常生活やニュース、そして伝統文化の中に隠れた言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、初夏から秋にかけて庭先を彩る花から、衛生管理で注意される菌の名前、さらに古くから親しまれている大道芸まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□びあ
□□もねら
□□まわし
ヒント：赤い色が印象的で、小学校の正門付近や公園の花壇などでもよく見かける花といえば？
答えを見る
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▼解説
さるびあ（サルビア）
さるもねら（サルモネラ）
さるまわし（猿まわし）
鮮やかな色彩で目を楽しませる「サルビア（さるびあ）」、食の安全に関わる「サルモネラ（さるもねら）」、そして愛嬌たっぷりの芸で知られる「猿まわし（さるまわし）」。園芸、医学、伝統芸能と、全く異なる分野の言葉たちが「さる」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、初夏から秋にかけて庭先を彩る花から、衛生管理で注意される菌の名前、さらに古くから親しまれている大道芸まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□もねら
□□まわし
ヒント：赤い色が印象的で、小学校の正門付近や公園の花壇などでもよく見かける花といえば？
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正解：さる正解は「さる」でした。
▼解説
さるびあ（サルビア）
さるもねら（サルモネラ）
さるまわし（猿まわし）
鮮やかな色彩で目を楽しませる「サルビア（さるびあ）」、食の安全に関わる「サルモネラ（さるもねら）」、そして愛嬌たっぷりの芸で知られる「猿まわし（さるまわし）」。園芸、医学、伝統芸能と、全く異なる分野の言葉たちが「さる」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)