燃えるような赤い花を咲かせる植物から、ニュースなどで耳にする菌の名前、そして動物と人が息を合わせる伝統芸能まで。これら3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか？

写真拡大

日常生活やニュース、そして伝統文化の中に隠れた言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？

今回は、初夏から秋にかけて庭先を彩る花から、衛生管理で注意される菌の名前、さらに古くから親しまれている大道芸まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□びあ
□□もねら
□□まわし

ヒント：赤い色が印象的で、小学校の正門付近や公園の花壇などでもよく見かける花といえば？

答えを見る






正解：さる

正解は「さる」でした。

▼解説
さるびあ（サルビア）
さるもねら（サルモネラ）
さるまわし（猿まわし）
鮮やかな色彩で目を楽しませる「サルビア（さるびあ）」、食の安全に関わる「サルモネラ（さるもねら）」、そして愛嬌たっぷりの芸で知られる「猿まわし（さるまわし）」。園芸、医学、伝統芸能と、全く異なる分野の言葉たちが「さる」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)