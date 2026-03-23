会社の送別会文化、反対の理由　3位「多様な価値観や時代に合わない」、2位「本音と建前が乖離」、1位は？

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月2日、386人の社会人男女を対象に実施した「2026年 送別会意識調査」の結果を発表した。

送りたい相手は「先輩」が64.0％、「同期」が63.7％、「上司」が62.2％

＜会社の送別会、参加したくない理由 3位「業務時間外の拘束と感じる」、2位「プライベートを優先」、1位は？＞の続きです。

調査では、送別会に参加したい送別相手を聞くと、「先輩」が64.0％で最多。次いで「同期」が63.7％、「上司」が62.2％と続いた。

また、職場の送別会文化の賛否については、「賛成派」が63.8％で過半数を占めた。内訳は「とても賛成」が5.7％、「賛成」が14.8％、「どちらかといえば賛成」が43.3％だった。

送別会文化に賛成と答えた246人に理由を聞くと、「感謝や敬意を表す良さがある」が59.8％で最多。次いで「人とのつながりを大切にできる」が52.8％、「温かさや人情を感じられる」が35.0％と続いた。

一方、反対と答えた140人では、「参加が半強制になりやすい」が46.4％で最多。「本音と建前が乖離しやすい」が33.6％、「多様な価値観や時代に合わない」が32.9％と続いた。

自身の送別会...理想は「少人数で実施」が45.3％

一方、自身の送別会を開いてほしいかを聞くと、「開いてほしくない派」が53.4％だった。内訳は「全く開いてほしくない」が21.8％、「開いてほしくない」が15.3％、「どちらかといえば開いてほしくない」が16.3％だった。

理由としては、「気を遣わせてしまうのが嫌」が最多の51.0％。「静かに区切りをつけたい」が43.2％、「目立つことが苦手」が41.3％と続いた。

そして、理想的な自身の送別形式について聞くと、「仲の良い人少人数で実施」が45.3％で最多となった。次いで「勤務時間外の簡易的な会」が29.8％、「ランチ形式」が26.2％と続いた。

また、過去の送別会への参加状況では、「参加に気が乗らなかった派」が49.0％にのぼった。内訳は「気は進まないけど参加していた」が33.2％、「強制でなければ参加していなかった」が15.8％だった。

調査は2026年2月11日〜6日にインターネットで行われ、対象者は社会人男女のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。有効回答数は386人。