４月３〜５日の３日間で全４公演開催される「ＡＫＢ４８ 春コンサート ２０２６」（東京・国立代々木競技場第一体育館）が、オンライン動画配信サービスＨｕｌｕで独占ライブ配信されることが２３日、発表された。

３代目元総監督の向井地美音卒業コンサートを皮切りに、今後のＡＫＢ４８を担う現役メンバーが主役となる春コンサートのすべてを独占ライブ配信。後日、メンバーとともに公演を振り返るウォッチパーティーの独占配信も実施する。

初日となる３日の「向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、ＡＫＢ４８〜」では、横山由依から総監督を引継ぎ、３代目として１３年間グループにささげた向井地が、後輩たちへ言葉とパフォーマンスでＡＫＢ４８の歴史を紡ぐ。

今までに歩んだＡＫＢ人生の軌跡をたどりながら、アイドルの理想を詰め込んだステージをファンに届ける。なお、同公演では向井地だけを映す“推しカメラ”もあり、向井地推しにはたまらない演出も用意。４日、５日の２日間で行われる「私たちだけじゃダメですか？」３公演では、現役メンバーが主役となり「Ａｇａｉｎ」、「Ｋｏｋｏｋａｒａ」、「Ｂｅｙｏｎｄ」のテーマに沿った３部構成のシリーズを展開する。

４代目総監督・倉野尾成美を中心にグループの未来を担っていく現在のＡＫＢ４８を届ける。長期にわたってグループをまとめてきた向井地の集大成と、現総監督の倉野尾がまとめる新生ＡＫＢ４８の始まりが交差する３日間となる。