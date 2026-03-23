スペイン代表に久保同僚ウインガーら4人が初招集!! バルセロナから最多7人、ソシエダも4人
スペインサッカー連盟(RFEF)は20日、今月の国際親善試合2試合に臨むスペイン代表メンバー27人を発表した。GKジョアン・ガルシア(バルセロナ)、DFクリスティアン・モスケラ(アーセナル)、FWアンデル・バレネチェア(ソシエダ)、FWビクトル・ムニョス(オサスナ)の4選手が初招集された。
スペイン代表は27日にビジャレアルの本拠地セラミカでセルビア代表と、31日にエスパニョールの本拠地RCDEスタジアムでエジプト代表とそれぞれ対戦する。当初は欧州王者として、カタールでコパ・アメリカ王者のアルゼンチンとの“フィナリッシマ”を行う予定だったが、中東情勢悪化のため中止となっていた。
各クラブからはバルセロナが最多7人。2番手はMF久保建英も所属するソシエダで4人が選出された。エースのFWミケル・オヤルサバル、正守護神のGKアレックス・レミロの他、左ウイングで近年圧倒的なパフォーマンスを見せるバレネチェアが待望の初招集を果たし、今季加入したMFカルロス・ソレールも22年カタールW杯以来の復帰となった。
スペイン代表メンバーは以下の通り
▽GK
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
ジョアン・ガルシア(バルセロナ)
▽DF
マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
エメリク・ラポルト(アスレティック・ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ディーン・ハイセン(R・マドリー)
クリスティアン・モスケラ(アーセナル)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ペドリ(バルセロナ)
パブロ・フォルナルス(ベティス)
カルロス・ソレール(ソシエダ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)
アレックス・バエナ(A・マドリー)
アンデル・バレネチェア(ソシエダ)
ビクトル・ムニョス(オサスナ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ボルハ・イグレシアス(セルタ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
スペイン代表は27日にビジャレアルの本拠地セラミカでセルビア代表と、31日にエスパニョールの本拠地RCDEスタジアムでエジプト代表とそれぞれ対戦する。当初は欧州王者として、カタールでコパ・アメリカ王者のアルゼンチンとの“フィナリッシマ”を行う予定だったが、中東情勢悪化のため中止となっていた。
スペイン代表メンバーは以下の通り
▽GK
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
ジョアン・ガルシア(バルセロナ)
▽DF
マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
エメリク・ラポルト(アスレティック・ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ディーン・ハイセン(R・マドリー)
クリスティアン・モスケラ(アーセナル)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ペドリ(バルセロナ)
パブロ・フォルナルス(ベティス)
カルロス・ソレール(ソシエダ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)
アレックス・バエナ(A・マドリー)
アンデル・バレネチェア(ソシエダ)
ビクトル・ムニョス(オサスナ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ボルハ・イグレシアス(セルタ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)