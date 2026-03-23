　スペインサッカー連盟(RFEF)は20日、今月の国際親善試合2試合に臨むスペイン代表メンバー27人を発表した。GKジョアン・ガルシア(バルセロナ)、DFクリスティアン・モスケラ(アーセナル)、FWアンデル・バレネチェア(ソシエダ)、FWビクトル・ムニョス(オサスナ)の4選手が初招集された。

　スペイン代表は27日にビジャレアルの本拠地セラミカでセルビア代表と、31日にエスパニョールの本拠地RCDEスタジアムでエジプト代表とそれぞれ対戦する。当初は欧州王者として、カタールでコパ・アメリカ王者のアルゼンチンとの“フィナリッシマ”を行う予定だったが、中東情勢悪化のため中止となっていた。

　各クラブからはバルセロナが最多7人。2番手はMF久保建英も所属するソシエダで4人が選出された。エースのFWミケル・オヤルサバル、正守護神のGKアレックス・レミロの他、左ウイングで近年圧倒的なパフォーマンスを見せるバレネチェアが待望の初招集を果たし、今季加入したMFカルロス・ソレールも22年カタールW杯以来の復帰となった。

　スペイン代表メンバーは以下の通り

▽GK

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

ジョアン・ガルシア(バルセロナ)

▽DF

マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

エメリク・ラポルト(アスレティック・ビルバオ)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

ディーン・ハイセン(R・マドリー)

クリスティアン・モスケラ(アーセナル)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

▽MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ペドリ(バルセロナ)

パブロ・フォルナルス(ベティス)

カルロス・ソレール(ソシエダ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

フェルミン・ロペス(バルセロナ)

▽FW

ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)

アレックス・バエナ(A・マドリー)

アンデル・バレネチェア(ソシエダ)

ビクトル・ムニョス(オサスナ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ボルハ・イグレシアス(セルタ)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)