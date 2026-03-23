フランス代表がW杯着用の新ユニフォームを発表!! 1stは「伝統的な青」、2ndは「仏代表史上最も大胆なデザインの一つ」に
フランスサッカー連盟(FFF)は23日、フランス代表が26年北中米W杯で着用する新ユニフォームを発表した。
FFFはホームユニフォームについて、「フランス代表の伝統的なブルー。国旗のカラーを忠実に受け継ぎながら、未来を見据えたクラシックなデザインに仕上げられている」と説明。また、「間違いなくフランス代表史上最も大胆なデザインの一つ」と紹介したアウェーユニフォームについては、「創造的かつ文化的な取り組みの一環として制作された」と説明している。
「野心あふれる世代を体現するブルーのホームユニフォームと、自由の女神像への大胆なオマージュを込めた緑がかったグレーのアウェーユニフォーム。この2つのユニフォームは、大会でフランス代表を可能な限り高みへと導くためにデザインされた」
22年カタールW杯準優勝国のフランスはグループリーグではグループIに所属。初戦でセネガル、第2戦で大陸間プレーオフ2勝者(イラク、ボリビア、スリナム)、第3戦でセネガルと対戦予定となっている。
FFFはホームユニフォームについて、「フランス代表の伝統的なブルー。国旗のカラーを忠実に受け継ぎながら、未来を見据えたクラシックなデザインに仕上げられている」と説明。また、「間違いなくフランス代表史上最も大胆なデザインの一つ」と紹介したアウェーユニフォームについては、「創造的かつ文化的な取り組みの一環として制作された」と説明している。
22年カタールW杯準優勝国のフランスはグループリーグではグループIに所属。初戦でセネガル、第2戦で大陸間プレーオフ2勝者(イラク、ボリビア、スリナム)、第3戦でセネガルと対戦予定となっている。
, ,— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2026
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