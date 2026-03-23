フランス代表がW杯着用の新ユニフォームを発表!! 1stは「伝統的な青」、2ndは「仏代表史上最も大胆なデザインの一つ」に

フランス代表がW杯着用の新ユニフォームを発表!! 1stは「伝統的な青」、2ndは「仏代表史上最も大胆なデザインの一つ」に