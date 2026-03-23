locofrank × FOMARE、6月5日の“ロコの日”にツーマン開催決定
locofrankが毎年6月5日に開催しているライブ＜locofrank presents “65”〜ロコの日〜＞が2026年も開催される。会場は昨年同様、大阪・Yogibo META VALLEY。ゲストにはFOMAREを迎える。
チケットのIKINONE先行受付は3月25日12:00より。
■＜locofrank presents “65” 〜ロコの日〜＞
6月5日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY
出演：locofrank / FOMARE
open18:00 / start19:00
▼チケット
前売：4300円
一般発売(e+)：4/25(土)10:00〜
【IKINONE先行】
受付期間：3/25(水)12:00〜3/29(日)18:00
【e+ プレオーダー】
受付期間：4/1(水)12:00〜4/5(日)23:59
関連リンク
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