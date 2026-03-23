付けるだけ → 上品見え♡【ハニーズ】甘すぎない◎「大人のリボンヘアアクセ」

今季もリボンモチーフの可愛さに熱視線が止まない予感。フェミニンな着こなしも注目されるなか、ヘアにもその要素を反映させれば、たちまち新鮮さをまとえそう。日常に取り入れやすい、プチプラかつトレンド感のある【ハニーズ】のヘアアクセサリーで、アップデートを叶えませんか？ 大人世代にふさわしい、甘さ控えめデザインをピックアップしてお届けします。

軽やか素材の春めくリボン

【ハニーズ】「ヘアカフ（リボン）」\330（税込）

春のイメージとマッチする、ふわっと軽やかなシフォン素材のリボン。背面に付いた小さなフックをヘアゴムの結び目に差し込むだけで、簡単にドレスアップして見えます。何層にも重なったふんわり感のおかげで、流行のツヤめくスリークなまとめ髪にも、柔らかさをプラス。中心に輝くパーツは、モチーフの甘さを引き締めて、洗練された印象へと導いてくれそう。

高級感を誘うベロアリボン

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

ベロア素材のリボンは、そのなめらかな光沢から高級感を連想させます。グレー・ブラックの2色展開とどちらもシックな色味で、甘さを気にせず取り入れやすい印象。直線が際立つフォルムは、クラシカルな雰囲気やきちんと感を発揮したいときにも役立ちそうです。クリップ部分は、髪をしっかりキャッチしてくれるギザギザのワニ口状になっています。

短めヘアに馴染むコンパクトサイズ

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

WEB限定アイテムのこちらは、ボブや軽やかなレイヤーカットともバランスが取りやすい、約2.3 × 4.6cmの小振りなサイズ感が魅力。鮮やかなカラーブロッキングコーデが台頭する今年だからこそ、このくらいのシンプルさが丁度良くハマりそう。フレーム状のリボンから髪が覗く様子は、抜け感アップにピッタリ。

繊細にきらめく埋め尽くしパール

【ハニーズ】「バレッタ（リボン）」\550（税込）

満遍なく敷き詰められたパール調の小粒パーツが、優雅で知的なムードを醸すバレッタ。幅の狭い楕円に近いフォルムは、リボン本来のガーリーさを和らげて大人っぽさを与えてくれそう。清楚なハーフアップや式典向けのまとめ髪に、ワンポイントとして合わせてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S