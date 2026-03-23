サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは21日、ホームで試合を行い、対照的な結果となりました。



■松本山雅FC■

前節、信州ダービー大勝の勢いを継続したい松本山雅はホームで岐阜と対戦しました。



山雅は前半8分、セットプレーから失点。追い掛ける展開となります。それでも前半30分にはコーナーキックのクリアボールを拾うとサイドから村越が仕掛け、同点に追い付きます。





村越の2試合連続となるゴール。今シーズン4得点目です。しかし、前半39分に失点。またもやリードを許し、試合を折り返します。山雅は持ち前の積極的な守備の仕方を見直したという後半の立ち上がりから徐々にペースを握ると14分。コーナーキックからでした。澤崎のボールに小田のドンピシャヘッドで再び同点とします。その後、前後半90分で決着がつかず、勝負の行方はPK戦へ。共に5人蹴っても勝敗がつかず迎えた相手の6人目。今シーズン初のPK戦を制した山雅が3連勝を果たしました。次節は今月29日、アウェーで福島と対戦します。■AC長野パルセイロ■一方、前節の信州ダービーの大敗から盛り返したいパルセイロですが、この日のスタジアムの雰囲気は違っていました。サポーター「（前節は）戦う姿勢がなかなか感じられない悔しい試合だった。このまま何事もなかったかのようにこの試合を迎えるっていうのはあってはならないし、選手たちにもそうであってほしい。いつものようにチャント（応援歌）を歌うっていうことはしません。自分たちが一番求めているのは選手たちのひたむきなプレーとか貪欲なプレーそういうプレー勝っても負けても必死に戦って最後倒れるまでやり切ったぞっていうプレーに胸を打たれるしそういう選手たちのプレーを応援したい」サポーターの無言の激励に結果を残したいパルセイロ。序盤から戦う姿勢を見せ前半はセットプレーからチャンスをつくっていきます。しかし、折り返した後半、格上J2のいわきに立て続けに得点を許してしまいます。それでも後半31分、カウンターから一気に前進すると吉澤からのクロスボールに田中が相手ディフェンダーと入れ替わるように触り、1点差に詰め寄ります。このまま同点としたいところでしたが、試合終了間際に再び失点。サポーターの期待に勝利で応えることはできませんでした。サポーター「きょうは立ち上がりからしっかりやってたよ。まだ足りないと思っている。俺たちは愛する長野のためにここに集うことしかできない、みんなの俺たちのヒーローであってほしい」藤本主悦監督「悔しかったんだよ。この前が。何でそっちがそんなに偉そうなんだよ。一緒だよ。俺ら一緒じゃん対等だよ、何でそっちが上なの？長野のサポーター最高なんだよ。だから俺らはパワーがたくさんほしい。助けてくれよ。俺らも頑張る。絶対頑張る。勝ちに行くからパワーを貸してくれよ。一緒になって戦ってくれ。やるからついてきてほしい。頑張るから」次節は28日、アウェーで岐阜と対戦します。