岸田文雄元首相、『しゃべくり』は「何回か見た」 上田晋也からツッコまれる「自分が出る番組ではないと…」
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。サプライズの登場に共演者は驚きの声を上げた。
【動画】緊張してる？『しゃべくり』登場直前の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCの上田晋也から番組を見ているか聞かれると、「知ってる知ってる昨年何回か見たな」と答えた岸田氏。上田は「何回か見たら、この番組は自分が出る番組ではないと思わなかった」とツッコミを入れた。
「ないないない」と答えた岸田氏に対し、上田らは「お知らせとかはない」「全国ツアーとかありませんか」と続けてツッコんでいた。岸田氏は笑顔を見せていた。
【動画】緊張してる？『しゃべくり』登場直前の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCの上田晋也から番組を見ているか聞かれると、「知ってる知ってる昨年何回か見たな」と答えた岸田氏。上田は「何回か見たら、この番組は自分が出る番組ではないと思わなかった」とツッコミを入れた。
「ないないない」と答えた岸田氏に対し、上田らは「お知らせとかはない」「全国ツアーとかありませんか」と続けてツッコんでいた。岸田氏は笑顔を見せていた。