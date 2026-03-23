「憤りを覚えました」妻の勝手な“リボ払い”で血の気が引く残債額に…31歳男性が経験したクレカの失敗
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、広島県に住む31歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業技術系総合職
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：3LDK（マンション）
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：1万円
・ガス代：8000円
・水道代：8000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：2万5000円
「妻にカードを渡していたのですが、勝手にリボ払いをしていて100万円の残債が残っていて、返済が終わるのが1年後になっていたことがありました。腹が立ちましたし、リボ払いを全く理解していないことに憤りを覚えました」
もともと妻はうまくクレジットカードをやりくりしていたそうですが、ある時から月々の支払額を減らすためにリボ払いをするようになってしまったと、男性はいいます。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞くと、「もっと家計の管理に興味を持って支出と収入のバランスを見るようにするべきでした」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、広島県に住む31歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【広島県在住31歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業技術系総合職
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：3LDK（マンション）
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：1万円
・ガス代：8000円
・水道代：8000円
・通信費：1万円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：2万5000円
「憤りを覚えました」男性はクレジットカードの「リボ払い」で血の気が引く失敗をしたといいます。
「妻にカードを渡していたのですが、勝手にリボ払いをしていて100万円の残債が残っていて、返済が終わるのが1年後になっていたことがありました。腹が立ちましたし、リボ払いを全く理解していないことに憤りを覚えました」
もともと妻はうまくクレジットカードをやりくりしていたそうですが、ある時から月々の支払額を減らすためにリボ払いをするようになってしまったと、男性はいいます。
妻からカードを取り上げてお小遣い制にその後男性は、「妻からカードを取り上げてまずは残債を返済させて、お小遣い制にしました」と、家計管理の方法を見直したようです。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞くと、「もっと家計の管理に興味を持って支出と収入のバランスを見るようにするべきでした」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)