「色気がやばい」長澤まさみ、圧巻のモデルショットに「最強。美しすぎる」「女神そのもの」絶賛の声
俳優の長澤まさみさんは3月23日、自身のInstagramを更新。圧巻のモデルショットを公開しました。
【写真】長澤まさみ、圧巻のモデルショット
長澤さんは第49回日本アカデミー賞の授賞式で優秀主演女優賞を受賞。今回の投稿は、その授賞式で着用したドレスとみられます。
ファンからは「おめでとうございます」「髪長いと色気がやばい いつまでも素敵な作品を作ってください！！」「演技は、もちろん！全てカッコいい」「女神そのものです、とても美しい」「指輪素敵」「最強。美しすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
コメントでは、「スタイルが神！！大好きです」「もー！！激かわです！！」「マッジでかわいすぎる」など絶賛の声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】長澤まさみ、圧巻のモデルショット
「指輪素敵」長澤さんは「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね」と、つづり5枚の写真を公開。淡いピンクのドレスに身を包み、手元には大きなリングが輝く姿を披露しました。3枚目には鏡越しに撮影したモノクロカットを公開し、色気あふれる表情が印象的です。
ファンからは「おめでとうございます」「髪長いと色気がやばい いつまでも素敵な作品を作ってください！！」「演技は、もちろん！全てカッコいい」「女神そのものです、とても美しい」「指輪素敵」「最強。美しすぎる」など、さまざまな声が寄せられています。
「スタイルが神！！」たびたびモデルショットを公開している長澤さん。2月25日には、靴やキラキラの絵文字を添えて1枚の写真を投稿しました。赤い衣装に大きなスカーフを持ったスタイルで、すらりと伸びた美脚が目を引きます。
コメントでは、「スタイルが神！！大好きです」「もー！！激かわです！！」「マッジでかわいすぎる」など絶賛の声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)