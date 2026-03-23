【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２３日、イランがホルムズ海峡を完全に開放しなければイランの発電所を攻撃するとの自身の警告について、イラン側との対話が行われているとして「５日間延期を指示した」と明らかにした。

イランのタスニム通信によると、イラン側は米国との対話を否定している。

トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で、米国とイランが「良好かつ生産的な対話を行った」と主張し、両国の協議が今週いっぱい続くとの見通しを示した。

その上で、発電所などへの攻撃を、「進行中の協議と議論の成功を条件に、５日間延期することを戦争省（国防総省）に指示した」と明らかにした。トランプ氏は２１日、攻撃までの期限を４８時間としていた。

タスニム通信は２３日、「これまでも今も、交渉は行われていない」とするイラン治安関係高官の話を伝えた。高官は「戦争開始から現在に至るまで、仲介者を通じて我々にメッセージが届けられているが、必要な抑止が達成されるまで自衛を続けると明確に答えてきた」と述べたという。

イラン軍中央司令部報道官は２２日、米軍がイランの発電所を攻撃すれば、ホルムズ海峡を「完全に封鎖」し、イスラエルや米軍基地のある中東各国の発電所などを攻撃すると警告していた。タスニム通信は、この高官が「トランプはイランの軍事的脅威に信憑（しんぴょう）性があるとわかり、後ずさりした」と指摘したとしている。