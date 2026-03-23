愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に臨む競泳日本代表が２３日、都内での会見で発表され、男子は日本選手権で平泳ぎ３冠を達成した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）や松下知之（東洋大）ら１８人、女子は池江璃花子（横浜ゴム）や３５歳の鈴木聡美（ミキハウス）ら１７人の計３５人が入った。評論家の松田丈志氏が同選手権を総括した。

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今大会を通して、５つの日本記録（タイ含む）が樹立された。近年、日本選手権で日本記録コールを聞く機会は少なかったが、日本新が出たことで盛り上がった大会になったと言えるだろう。そして、男子自由形では村佐達也、松元克央選手の新旧エース対決など、若手とベテランのつばぜりあいも見所だった。２０２８年ロス五輪に向けた世代交代も、また一歩進んだように感じた。

若手選手の中で最も印象的だった１人が、男子１００メートル（Ｍ）平泳ぎで日本新記録を樹立し、３冠を達成した１７歳の大橋信選手だ。２００Ｍでは記録の更新こそならなかったが、前半を５９秒台で折り返す積極的なレースをみせた。指導する太田伸コーチによれば、ハイペースなレース展開は本人の意図だったという。まるで、北島康介さんを彷彿とさせるような泳ぎだった。

北島さんは平井伯昌コーチの下で中学、高校時代から、後半の疲れを気にせず前半からとばすレースをしていた。１００Ｍなら、当時の５０Ｍの日本記録に迫るようなタイムで折り返し、後半で体力が持たなくともそのスタンスを崩さなかった。大橋選手からは、小さくまとまることなく「上に行くんだ」という意識の高さを感じる。今回は後半でバテたが、この経験から見える世界もある。持久力もまだまだ伸ばすことができ（２分）５秒、４秒台も十分視野に入るだろう。

女子では、８００Ｍ自由形で梶本一花選手が２２年ぶりに日本新記録を更新した。梶本選手は、男子８００メートル自由形で日本新の今福和志選手や、大橋選手と同じ所属（枚方ＳＳ）だ。太田コーチは猛練習で知られるが、ハードワークを重ねる選手が結果を出した大会になった、という印象も持った。女子のカテゴリーで見れば、選手層が薄い点に課題を感じる。競泳の魅力を高め、伝えることで、競技の底上げを図る必要性もあるだろう。

今年は８月にパンパシフィック選手権、そして９月には国内でのアジア大会（名古屋）が控える。特にアジア大会は、コロナ禍で無観客だった２１年東京五輪が行われた東京アクアティクスセンターでの開催となる。多くの観客が入り、そこで１人でも多くの日本選手が活躍することで、無観客だった東京五輪のリベンジを果たして欲しい。

「アジアの五輪」と言われる、４年に一度の国際大会。日本選手に大きな声援が送られる瞬間は、アスリートとして最も喜びを感じる瞬間と言っても過言ではない。そして日本新記録が出た際の会場の一体感と歓声は、当事者にとっては今後への何よりの原動力となり、その姿を見た別の選手は「次は、自分が出したい」と気持ちをかき立てられる。２８年ロス五輪に向け、特に若手選手にはその刺激を感じて欲しい。日本競泳界のレベルアップのためにも、アジア大会での活躍を期待したい。（北京、ロンドン、リオ五輪３大会連続メダリスト）