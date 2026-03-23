幅広いシーンに対応できる優れもの♡ 新生活におすすめな【フリースセットトップス】着回し5選

新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、本田紗来とともに、肌寒い日から陽気の日まで対応できる「フリースセットトップス」の着回しコーデを5つご紹介します。3Wayで対応できるからどんなシーンでも重宝されること間違いナシです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ フリースセットトップス 肌寒い日から、ポカポカ陽気の日まで対応できるフリース素材のレイヤードトップス。長短それぞれで使えるのも心強い。 フリースセットトップス 7,900円／hugi

Cordinate ほんのり甘い大人っぽコーデ 女みシルエットを存分に活かせるキレイめコーデ。胸元のパールネックレスでお目立ち確定♡ トップス（フリースセットトップス）は着回し。デニムパンツ 4,990円／UNIQLO パールネックレス 28,600円／グリン（ビームス公式オンラインショップ）バッグ 3,490円／神戸レタス スニーカー 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate こなれ感たっぷりなガーリーコーデ ミニスカあわせが可愛い今っぽ春コーデ。甘さとカジュアルをバランスよくミックスできると◎。 フリースセットトップスは着回し。ミニスカート 3,999円／H＆M スエードバッグ 9,900円／MURUA ハイソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）リボンパンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate しゃれ見え確実なやわらかピンクコーデ やさしげな雰囲気をまとった、好印象ガーリーコーデ♡ 首元のスカーフがほんのり華やかな印象を与えてくれる。 トップス（フリースセットトップス）は着回し。カーディガン（バラクラバつきカーディガン）10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）デニムパンツ 4,990円／UNIQLO スカーフ 4,950円／TINA:JOJUN パンプス（リボンつき）9,900円／RANDA

Cordinate おうち時間にぴったりなナチュラルコーデ ラフなのにちゃんと可愛いレイヤードコーデ。ほどよい抜け感と女のコらしさをさりげなく両立するのがポイント♡ トップス（フリースセットトップス）は着回し。キャミワンピース 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）

Cordinate リラックス感◎のカジュアルコーデ ゆるっとシルエットでスタイル映えが叶う脱力感コーデ。おなかのチラ見せで男のコの視線を釘付けにすること間違いナシ！ トップス（フリースセットトップス）は着回し。ジップフーディ 6,990円／Gap デニムパンツ 4,990円／UNIQLO シュシュ 2,750円／フリークスストア（フリークスストア渋谷） 着回し1POINT♡ 手首にシュシュでNOT地味見え メンズライクなパーカは便利だけど、ただ羽織るだけではフツーな印象。あか抜けたいなら、大きめシュシュを手首につけてみて。コーデがふわっと華やぐこと間違いなし！ 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来