レダラッハのイースターコレクション登場♡春を彩る極上チョコレート

春の訪れを感じるこの季節、特別感あふれるスイーツで気分を高めてみませんか？レダラッハから、職人技と洗練されたデザインが魅力のイースターコレクションが登場。愛らしいバニーや華やかなチョコレートエッグなど、春らしさ満点のラインナップが揃います。お花見やピクニック、ギフトにもぴったりな贅沢チョコレートで、心ときめくひとときを楽しんで♡

愛らしいバニーで春気分満開



スイスのイースターを象徴する人気アイテム「イースターバニー クレオ」は、熟練のショコラティエが一つひとつ丁寧に仕上げた特別なチョコレート。

耳にはエディブルグリッターが輝き、カラフルなリボンでドレスアップした姿がとてもキュートです。

フレーバーはミルク、ダーク、ホワイト、アーモンド、ラズベリーなど豊富に展開。サイズは7cm（各1,880円）と17cm（各4,104円）で、ギフトにもぴったりの華やかさを演出します。

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春のおでかけにぴったりチョコ



レダラッハを代表する「FrischSchoggi（フレッシュショギー）」は、スティック状にアレンジされたイースター仕様で登場。

ストライプ模様の華やかな見た目と、萌黄色のパッケージが春らしさを引き立てます。

Mini（95g）は各3,456円、Max（420g）は各9,504円。持ち運びしやすく、お花見やピクニックのお供にもぴったりな贅沢スイーツです。

華やかな卵型チョコの贅沢アソート



スタイリッシュなバイカラーデザインが印象的な「デュオエッグ アソート 12個（5,292円）」は、味わいのバリエーションも魅力。

ラズベリー＆ホワイトチョコレート、マンゴーとパッションフルーツ＆ダークチョコレート、ジャンドゥーヤ＆キャラメルの3種を詰め合わせ、フルーティーさと濃厚なチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめます。

見た目も味わいも特別感たっぷりの一品です。

春を彩るご褒美チョコを楽しんで♡



レダラッハのイースターコレクションは、見た目の美しさと上質な味わいを兼ね備えた、春限定の特別なラインナップ。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

季節を感じるチョコレートとともに、心華やぐひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡