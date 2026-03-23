巨人の阿部慎之助監督（47）が22日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）内の恒例企画「セ・リーグ監督座談会 2026」に出演。チームの看板バッターに「実績も経験もNo.1」の選手の名を挙げた。

村上宗隆と岡本和真という球界を代表する2人の打者が海を渡り不在となった今年のセ・リーグ。27日の開幕を目前に控え6球団の指揮官が集結した座談会は「看板バッターは〇〇だ！」というテーマで盛り上がった。

連覇を狙う阪神の藤川球児監督は「佐藤輝明」、中日の井上一樹監督は「細川成也」の名を挙げ「タイトルを獲れ」とオープン戦打点1位に輝いた27歳のさらなる飛躍に期待。そして、DeNAの相川亮二新監督は「牧秀悟」の名を挙げる中、巨人の阿部監督は「うちは坂本（勇人）しかいないなと」と今年プロ20年目を迎える、歴代10位まであと5本に迫る通算2447安打を誇る球団の現役レジェンドの名を挙げた。

阿部監督は「実績も経験もNo.1ですし、今年は凄く状態が良い」と12月には38歳となる生え抜きスターを評し、「今の状態をキープしてくれれば開幕スタメンも十分チャンスはあります」と力強く語った。

昨年はシーズンを通して苦しんだ坂本だったが、今年のオープン戦は21日の楽天戦で2シーズンぶりとなる本塁打を放つなど31打数9安打の打率.290と本来の姿を取り戻しつつある。開幕スタメンに名を連ねれば球団歴代単独2位となる18度目。27日の阪神戦は、阿部監督と並ぶ東京ドーム歴代最多1019試合目の節目の一戦となる。