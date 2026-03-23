憧れの「R」が300万円以下で手に入る？

最近、クルマで走りを楽しみたい老若男女にとって新車で販売されるスポーツカーは、価格高騰やバリエーションの減少、超納期などで気軽に選べる選択肢が少なくなっています。

そうしたなかで、中古車市場に目を向けると300万円を切る価格帯で、「フォルクスワーゲン（以下、VW）」のスポーツカーも選択することができます。

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そのモデルとは、VWのスポーツハッチバック「ゴルフR」です。

ゴルフRは、コンパクトカーのベンチマークとされる「ゴルフ」をベースに、サーキット走行まで視野に入れたチューニングが施された最上位モデルです。

車名の「R」は「Racing」に由来し、かつての「ゴルフR32」などの系譜を受け継ぐ最強グレードとして君臨しています。

弟分であるスポーティグレード「GTI」が前輪駆動（FF）であるのに対し、ゴルフRは強大なパワーを路面に伝えるため、フルタイム4WDシステム「4MOTION」を採用しています。

これにより、雨天や雪道を含めたあらゆる路面状況で、圧倒的な安定性と加速性能を持つことが最大の特徴です。

また、ハッチバック形状の恩恵で、後席には大人が快適に座れ、荷物も大量に積めるため、実用性が非常に高いことも特徴のひとつです。

現行モデルは2021年に登場した第8世代「ゴルフ8」ベースですが、デジタル化が進んだコクピットや高度な制御システムにより、新車価格（消費税込）は700万円オーバーと、おいそれとは手が出ない価格帯になっています。

しかし中古車市場に目を向けると、先代となる「ゴルフ7（7.5）」の後期モデルであれば、総額300万円前後で狙える個体が存在します。

7代目ゴルフは2013年に登場しましたが、今回注目するのは2017年5月のマイナーチェンジ以降の「後期モデル」です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1465mm。全幅が1800mmジャストという、日本の道路事情や駐車場でも持て余すことのない扱いやすいサイズが魅力です。

この後期型（2017年モデル以降）の最大の特徴は、トランスミッションが従来の6速DSGから、湿式の7速DSGへ多段化された点にあります。これにより、高速巡航時の静粛性や燃費が向上しつつ、スポーツ走行時の変速レスポンスもより鋭くなりました。

300万円前後の予算で現実的に狙えるのは、2017年から2019年式のモデルが中心となります。

搭載されるエンジンは2リッター直列4気筒ターボですが、ただのターボエンジンではありません。後期型では最高出力が310ps、最大トルクは400Nmへと引き上げられており（前期型は280ps・380Nm）、0-100km／h加速は4.6秒というスーパーカー顔負けの数値を叩き出します。

もう少し予算を許容できるなら、特別仕様車の「ゴルフR パフォーマンス」も視野に入ります。

こちらは「アクラポヴィッチ」製のチタンエキゾーストシステムや、放熱性に優れたドリルドディスクブレーキ、専用デザインの19インチホイールなどを装備。よりレーシーなサウンドと性能を誇り、中古車市場では450万円前後と別格の相場となっています。

中古車市場の状況を見ると、ゴルフR全体では車両本体価格150万円〜450万円ほどで推移していますが、300万円の予算があれば、低走行の良質な後期モデルを見つけることができます。ちなみに当時の新車価格（消費税込）は、約560万円〜でした。

諸費用を含めた支払総額でも300万円台前半に収まるケースが多くあります。もちろん新車と比べると、年式相応の消耗品交換や、DSGなどの定期メンテナンスのリスクは考慮する必要はあるため注意は必要です。

とはいえ、300万円の予算で300馬力オーバーかつ4WDの「羊の皮を被った狼」のオーナーになるというのも選択肢の一つとしては大いにありなのではないでしょうか。

普段は家族のためのファミリーカーとして使いながら、ひとたびアクセルを踏めばスポーツカーを追い回せる二面性は、何物にも代えがたい魅力です。

新車か中古車か。クルマの購入を検討するユーザーにとって、どちらにするべきか迷う瞬間は多くあると思います。

一度検討してみる余地はあるのではないでしょうか。