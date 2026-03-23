前田敦子が2度目の参戦！「あさこ・梨乃の５万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP」山口広島
3月21日（土）に放送した土曜スペシャル「あさこ・梨乃の5万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP 山口広島」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
節約ケチケチ旅の第23弾は山口の錦帯橋〜広島〜竹原の絶景夕日を目指します！
【動画】前田敦子が2度目の参戦！「あさこ・梨乃の５万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP」山口広島
今回は清流・錦川に架かる5連アーチが美しい木造橋「錦帯橋」をスタート！
バスと鉄道を乗り継ぎ翌日17時までに映画の舞台としても知られる「エデンの海」の展望台（広島県竹原市）へ！旅のゲストには、俳優の前田敦子が2度目の参戦！
道中には…
▼ 山口県・岩国名物の◯◯◯◯を使ったコロッケで旅のお清め！
▼ 世界遺産・嚴島神社がある「宮島」では、カキを求めて奮闘！
▼ 日本三大酒どころとして知られる「西条」で日本酒の味に梨乃、前田が目覚める！？ など
もちろん行き当たりばったりの珍道中。
限られた予算と時間の中、ご当地グルメや地酒、観光、歴史を楽しみながら、3人で力を合わせてゴールを目指します！
果たして、無事ゴールはできたのか！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【ゲスト】前田敦子
【番組公式HP】
番組で紹介した情報はこちらから！
節約ケチケチ旅の第23弾は山口の錦帯橋〜広島〜竹原の絶景夕日を目指します！
【動画】前田敦子が2度目の参戦！「あさこ・梨乃の５万円旅 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP」山口広島
今回は清流・錦川に架かる5連アーチが美しい木造橋「錦帯橋」をスタート！
バスと鉄道を乗り継ぎ翌日17時までに映画の舞台としても知られる「エデンの海」の展望台（広島県竹原市）へ！旅のゲストには、俳優の前田敦子が2度目の参戦！
▼ 山口県・岩国名物の◯◯◯◯を使ったコロッケで旅のお清め！
▼ 世界遺産・嚴島神社がある「宮島」では、カキを求めて奮闘！
▼ 日本三大酒どころとして知られる「西条」で日本酒の味に梨乃、前田が目覚める！？ など
もちろん行き当たりばったりの珍道中。
限られた予算と時間の中、ご当地グルメや地酒、観光、歴史を楽しみながら、3人で力を合わせてゴールを目指します！
果たして、無事ゴールはできたのか！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【ゲスト】前田敦子
【番組公式HP】
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