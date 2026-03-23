＜旦那の使い込み＞子どもの進学費用300万円がバーに消えた…今お金が必要なのに！
子どもの進学のために貯めていたお金。それを旦那さんが黙って使い込んでいたらショックですし、これからお金をどう工面しようかと焦ってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『自他ともに認める仲良し夫婦だと思っていたけれど、旦那の預金使い込みが発覚。300万円を女の子が接客する飲み屋で使っていた。高校と中学のダブル入学、入学金がかかるタイミング。本当にどうしようかと……』
夫婦仲良しで信用していただけに、非常にショック
『不仲ならまだマシだったのかも。信用していた分の落差がキツイね』
『女の子につぎ込んだというのが、またどうしようもないね』
投稿者さん自身は旦那さんのことを信頼していたのでしょうが、今回のことでその信頼も一気に崩れてしまいました。子どもにお金がかかることは旦那さんも承知していたはず、それにもかかわらず、300万円という大金を使ってしまいました。しかも、女性のいる飲食店で。使い込みに加えて、使った場所も問題ですよね。投稿者さんにとってはダブルパンチになっているのではないでしょうか。
とにかく子どもの学費、どうする？
毎月どうにか払えるのでは？
『学費は3年まとめてではなく、1年ごと、あるいは毎月支払うことになると思う。自転車操業で何とかなるかもしれないので、自暴自棄になって進学をやめるようなことはないようにね』
中学校や高校に進学する場合、入学時には制服など必要なものを購入するため、一定のお金がかかるでしょう。一方で高校の授業料は毎月の支払いになるケースが多いので、今すぐまとまったお金がなくても対応ができそうです。旦那さんの使い込みが原因で、子どもたちが進みたい学校を諦めるようなことはないようにしたいですね。
金融機関のローンを活用できるかも
『お金の補填だけれど、「教育ローン」が使えるかもしれない』
『ローンはいろいろな銀行や信用金庫が取り扱っているので、「進学」「学費」「教育」などで調べてみて』
どうしてもお金が足りないとなったら、金融機関のローンを活用することもできるかもしれません。金融機関によって条件は違ってきますし、審査を通らなければならないでしょうが、まとまったお金を借りることが可能です。ネットで「教育ローン」で調べたり、近くの金融機関で話を聞いたりするとよさそうです。
旦那さんから、300万円はきちんと返してもらおう！
『お小遣いは、300万円を返済するまでなしだわ』
『使った分をバイトで稼いでこいと働かせる』
300万円を使い込んだ旦那さんには、その分をきちんと返済してもらいましょう。家族のためではなく、自分だけの楽しみのために使ったのですから、旦那さんのお小遣いを返済にあてたり、減額したりするのも手ですね。またお小遣いから返済できないのであれば、副業で稼いでもらう方法もあります。もし旦那さんの副業が認められるのであれば本業の他に稼ぎ口を見つけて、毎月コツコツと返してもらうことで、300万円はカバーできるかもしれません。
ただ使い込んだ金額が大きいだけに、全額返済までには時間がかかる可能性も。その間、ずっと旦那さんの使い込みが頭の中にあると思うと、投稿者さんも辛いですよね。また今回のことで旦那さんも懲りてはいるでしょうが、同じようなことをしないようにお金の管理を徹底することも大切になってきそうです。