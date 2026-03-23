＜同居5年、母からSOS！＞なぜか兄夫婦をかばいはじめた母。私だけ悪者扱いで…？【第5話まんが】
私はキミカ。夫ショウタと、中学生の娘と暮らしています。私の実家では5年ほど前から、兄のタイチとその妻のトモヨさんが同居を始めました。しかし最近、なんと両親は兄夫婦から「この家から出ていってほしい」と言われているそうです。私は母に頼まれて実家に向かい、理不尽な主張をする兄夫婦に対して次々と正論をぶつけました。そして頼りない対応をしている両親にも……。私の強い口調に、しまいには全員が黙り込んでしまったのでした。
私は母に「助けて」と頼まれたから、わざわざ車で片道3時間の距離をはるばるやってきたのです。それなのに母は、兄夫婦をかばい始めました。信じられない思いです。兄は私のことをうっとうしいといった表情で見てきて……。
「自分がすべて正しいみたいな顔しやがって」まるで余計なお世話だと言わんばかりの兄に、私もカチンときて言い返します。激しく言い合う私と兄を見て、母は悲痛な表情をしています。「やめて！ お願いだからケンカは……！」
母がなぜかいきなり兄夫婦をかばい始めたので、私は驚愕してしまいました。私は母に頼まれて、はるばる事態をおさめにきたのです。なぜ私が責められなくてはいけないのでしょう。しまいには全員から迷惑そうな視線を向けられて、アゼンとします。どうして私ひとりが悪者になっているの……？
兄からは「俺たち家族の問題に首を突っ込まないでくれ」と言い放たれました。わざわざ実家まで来た私がバカみたいです。とても納得がいかず、最終的には言い争いになってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は母に「助けて」と頼まれたから、わざわざ車で片道3時間の距離をはるばるやってきたのです。それなのに母は、兄夫婦をかばい始めました。信じられない思いです。兄は私のことをうっとうしいといった表情で見てきて……。
「自分がすべて正しいみたいな顔しやがって」まるで余計なお世話だと言わんばかりの兄に、私もカチンときて言い返します。激しく言い合う私と兄を見て、母は悲痛な表情をしています。「やめて！ お願いだからケンカは……！」
母がなぜかいきなり兄夫婦をかばい始めたので、私は驚愕してしまいました。私は母に頼まれて、はるばる事態をおさめにきたのです。なぜ私が責められなくてはいけないのでしょう。しまいには全員から迷惑そうな視線を向けられて、アゼンとします。どうして私ひとりが悪者になっているの……？
兄からは「俺たち家族の問題に首を突っ込まないでくれ」と言い放たれました。わざわざ実家まで来た私がバカみたいです。とても納得がいかず、最終的には言い争いになってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子