細田佳央太、通常の半分の期間でボクサー役作り 菅田将暉＆妻夫木聡が練習に協力
映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）完成披露試写会が23日、都内で行われ、綾瀬はるか（40）、當真あみ（19）、細田佳央太（24）、菅田将暉（33）、妻夫木聡（45）、佐藤浩市（65）、石井裕也監督（42）が登場。細田が、通常の半分という短期間でボクサーの役作りをしたエピソードを明かした。
【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる妻夫木聡＆綾瀬はるから豪華出演者
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬、24年前の学生時代のナズナを當真あみ、事故で亡くなった17歳の少年・富久信介さんを細田佳央太、ナズナの夫役を妻夫木が演じる。
オファーを受ける際に「とてつもなく覚悟を決めなければ」と思ったという細田。精神的な支えになっていたのがボクシングだといい「ボクシングがなかったら、想いや覚悟に押しつぶされてしまったんじゃないかなと思います」と明かした。
ボクシング経験があり、今作でのちの世界チャンピオンとなる川嶋勝重を演じた菅田とともにボクシングの練習もしたそう。プライベートで素だと同じボクシングジムに通っているという妻夫木は2人に対して「素晴らしかった」と絶賛した。
妻夫木、菅田、細田で練習したこともあったそう。「菅田くんも経験があったと言っても、いきなり“世界チャンピオン役です”って。それはかなりハードル高かったと思うし、細田くんも、4ヶ月くらいであそこまで見せられるボクシングができるっていうのは、本当に難しいことなんです。半年経ってもスパーリングとかできない人もいるのに、果敢にやっていましたね」とほめたたえた。
細田は本来8ヶ月練習しなきゃいけないスケジュールを、4ヶ月にまとめて詰め込んだそうで「飛び飛びで練習して。いろんな方に教えていただいたおかげです」と感謝した。
【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる妻夫木聡＆綾瀬はるから豪華出演者
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主人公・寺田ナズナを綾瀬、24年前の学生時代のナズナを當真あみ、事故で亡くなった17歳の少年・富久信介さんを細田佳央太、ナズナの夫役を妻夫木が演じる。
ボクシング経験があり、今作でのちの世界チャンピオンとなる川嶋勝重を演じた菅田とともにボクシングの練習もしたそう。プライベートで素だと同じボクシングジムに通っているという妻夫木は2人に対して「素晴らしかった」と絶賛した。
妻夫木、菅田、細田で練習したこともあったそう。「菅田くんも経験があったと言っても、いきなり“世界チャンピオン役です”って。それはかなりハードル高かったと思うし、細田くんも、4ヶ月くらいであそこまで見せられるボクシングができるっていうのは、本当に難しいことなんです。半年経ってもスパーリングとかできない人もいるのに、果敢にやっていましたね」とほめたたえた。
細田は本来8ヶ月練習しなきゃいけないスケジュールを、4ヶ月にまとめて詰め込んだそうで「飛び飛びで練習して。いろんな方に教えていただいたおかげです」と感謝した。