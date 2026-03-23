ぼる塾・きりやはるか、京急品川駅に激変した姿で登場 『ハッピーターントレイン』出発式
お笑いカルテット・ぼる塾のあんり、田辺智加、きりやはるかが23日、京急線品川駅構内で行われた『ハッピーターントレイン出発！みんなにハッピーがターンしますように。』に登場した。
【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』
『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓が、同日から京急電鉄「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を運行開始。ぼる塾の3人が出発式に駆けつけた、きりやはアイドル系のピンクヘアでイメチェンした姿を披露した。
『ハッピーターン』は1976年、第一次オイルショックの影響で不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて誕生し、発売以来50年にわたって幅広い世代の方にハッピーを届けてきた。発売50周年を迎え、ハッピーがターンするさまざまな施策を計画する。あまじょっぱさも進化した。
あんりは「あまじょっぱさがたまんないですね！生きていたらハッピーターンは避けては通れない…。50周年に立ち会えたなんて光栄です。100周年にも立ち会えるよう頑張ります！ギリいけるんじゃないかな？」と感激。
田辺は「ただでさえおいしいのに！こんなに進化し続けて…あまじょっぱいを生み出してくれてありがとう！！これからも愛され続けるんだろうな、ということがわかる味でした…私もハッピーターンとともに成長していきたいと思います！」と張り切った。
きりやは「手がとまらない!!ケータリングにハッピーターンがあるとテンションが上がりますよね！これからも大好きです！」と喜んだ。
■『ハッピーターントレイン』運行概要
運行期間：2026年3月23日（月）〜2026年6月7日（日）
運行エリア：京急線（大師線を除く）〜都心方面（都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ）
運行予定：日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式サイトで確認。検査等の関係で運行しない日もある。
【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』
『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓が、同日から京急電鉄「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を運行開始。ぼる塾の3人が出発式に駆けつけた、きりやはアイドル系のピンクヘアでイメチェンした姿を披露した。
あんりは「あまじょっぱさがたまんないですね！生きていたらハッピーターンは避けては通れない…。50周年に立ち会えたなんて光栄です。100周年にも立ち会えるよう頑張ります！ギリいけるんじゃないかな？」と感激。
田辺は「ただでさえおいしいのに！こんなに進化し続けて…あまじょっぱいを生み出してくれてありがとう！！これからも愛され続けるんだろうな、ということがわかる味でした…私もハッピーターンとともに成長していきたいと思います！」と張り切った。
きりやは「手がとまらない!!ケータリングにハッピーターンがあるとテンションが上がりますよね！これからも大好きです！」と喜んだ。
■『ハッピーターントレイン』運行概要
運行期間：2026年3月23日（月）〜2026年6月7日（日）
運行エリア：京急線（大師線を除く）〜都心方面（都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ）
運行予定：日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式サイトで確認。検査等の関係で運行しない日もある。