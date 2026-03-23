新たに確認された柳原さんの作品を前に、子どもたちの成長を願う岩元校長＝１月１５日、横浜市立篠原小学校

横浜市立篠原小学校（同市港北区）で、作者や由来が分からないまま長年飾られてきた絵画が、船と横浜を愛した画家でイラストレーターの柳原良平さん（１９３１〜２０１５年）の作品だったことが初めて確認された。「船出」を描いた未発見の原画を拡大した複製プリントとみられる。巣立ちの季節を迎え、同校関係者は「作品を次世代に受け継ぎ、旅立ち、あるいは入学する子どもたちに希望を運び続けてほしい」と話している。

正面玄関に飾られている作品は縦１・４メートル、横幅２メートル。豪華客船が高層建築のそびえる街を背に海を進む様子が色鮮やかに、そして大胆に描かれている。

「横浜マリンタワーもランドマークタワーも描かれていない。どうしてここにあるんだろう」

岩元カオリ校長は２０２５年４月に着任して以来、この「謎の絵」のことが気になっていた。「題名や作者について、もっと情報がほしい」と、現在の教職員だけでなく３０年前に同校に勤務した教職員、卒業生の保護者らにも聞いたものの、いつから展示されているか、また、誰の絵なのかは分からなかったという。

転機となったのは、絵の左下にある「Ｒｙｏ．」のサインに岩元校長が気付いたこと。昨年９月、横浜みなと博物館（同市西区）で開催していた柳原さんの企画展を紹介する神奈川新聞の記事を見て、「これは柳原さんの作品ではないか」と推測。企画展を担当した三木綾学芸員に相談した。

三木学芸員が調べた結果、同作は柳原さんの未発見の作品と確認。小さな切り絵の原画を拡大した複製プリントではないかとみる。