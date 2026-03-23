Midnight Grand Orchestra待望の再起動、幕張メッセにてワンマンライブ決定
バーチャルアイドル 星街すいせいと、VIA / TOY’S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUEによる音楽プロジェクト “Midnight Grand Orchestra”。
昨日、星街すいせいYouTubeチャンネルで生配信された【8周年アコースティックLIVE】「#星街すいせい重大発表LIVE」にて発表された星街すいせい個人事務所「Studio STELLAR」の設立発表と合わせて、長らく沈黙していた本プロジェクトの再起動がサプライズ発表された。
そして、2027年2月にワンマンライブの開催が決定。2nd LIVE「Project: Allegro」と題し、千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホールで実施される本公演はMidnight Grand Orchestraの新章を告げる大規模ライブとなる。
今後も様々な情報公開を予定しているので、詳細は特設サイト・公式SNSをチェックしてほしい。
また本公演は星街すいせい公式ファンクラブ「星詠み」にて、ファンクラブ最速先行チケット抽選の申し込みも開始している。
●ライブ情報
Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」
2027/2/11（祝木）
千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール
開場 15:30 ／ 開演 17:00
チケット料金：スタンディング：\11,000-（税込）
FC先行：2026年3月22日(日)21:00〜4月6日(月)23:59まで
[お問合せ] SOGO TOKYO(03-3405-9999)
https://sogotokyo.com
詳細はこちら
https://midnight-grand-orchestra.jp/project-allegro/
＜Midnight Grand Orchestra Profile＞
バーチャルアイドル 星街すいせいと、 VIA / TOY’S FACTORY所属のサウンドプロデューサーTAKU INOUEが新たに発足した音楽プロジェクト
© VIA/TOY’S FACTORY © COVER
関連リンク
Midnight Grand Orchestra X（旧Twitter）
https://twitter.com/m_g_orchestra
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