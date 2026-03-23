「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。ポニーテールでスポーティなコーデを披露した。

「アウトドアスポーツが気持ちよい季節」

阿部さんは、「有明でピックルボールしたよ〜」と報告し、水色のリブニットと白いプリーツスカートの写真を投稿。「暖かくなってきたし、アウトドアスポーツが気持ちよい季節」とつづっていた。

ピックルボールとは、バドミントンと同じ広さのコート内で、ラケットを使って、穴のあいたプラスチック製ボールを打ち合う、いま話題の競技だ。

インスタグラムに投稿された写真では、水色のリブニットと白いプリーツスカートを着用。ポニーテールでラケットを持ち、笑顔をみせていた。2枚目では、ボールとラケットを持ち、笑顔でポーズをとっていた。4枚目では、ネットの前に立ち、振り返って笑顔をみせていた。

この投稿には、「スポーティな感じもめっちゃ良い」「これはステキすぎる」「かっ可愛いぃ〜」「漫画すぎてかわいい」「可愛すぎてメロメロ」といったコメントが寄せられていた。