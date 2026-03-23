ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）の出走馬が２３日、確定した。日本馬は６頭が出走する。

フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が出走するメインのドバイ・ワールドＣは９頭立て。ターフは１１頭立てで、ガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が出走。アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）が出走するゴールデンシャヒーンは１３頭立てで、ルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）のアルクオーツスプリントは１３頭立てとなった。

ゲート順が決まったＵＡＥダービーは１２頭立て。日本からの遠征馬は２頭で、パイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が９番ゲートから、サウジダービー４着のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は５番ゲートになった。

◇サウジカップデー以降のドバイ開催に関する主な出来事（全て現地時間）

▽２月１４日 サウジカップでフォーエバーヤングが連覇を達成

▽同１７日 同馬含むサウジからの転戦勢がドバイに到着

▽同２８日 アメリカ、イスラエルがイランを攻撃。イランは報復として周辺中東国へ攻撃開始

▽３月４日 マスカレードボール、ジャンタルマンタルがドバイ遠征取りやめを発表。両馬はその後、香港へ目標を切り替える

▽同５日 日本の外務省がＵＡＥの危険レベルを３（渡航中止勧告）に引き上げ

▽同６日 ＪＲＡがドバイ国際競走の馬券発売を行わないと発表

▽同１１日 ダノンデサイルが遠征取りやめ。大阪杯へ切り替える

▽同１５日 ミュージアムマイルが遠征取りやめ。香港へ切り替える

▽同１７日 ドバイに滞在していたケイアイアギト、シンフォーエバー、ルクソールカフェが出走を取りやめ帰国

▽同１８日 ガイアフォース、パイロマンサー、ルガルがドバイに到着

▽同２２日 カランダガン、オンブズマンなどの欧州勢がドバイに到着