一般選考で初めて新潟から2校が出場する春のセンバツ高校野球。



帝京長岡は23日、甲子園初勝利をかけ東北との初戦に臨みましたが、チャンスを生かせず悔しい初戦敗退となりました。



一方、日本文理は、21日に高知農業と対戦し、県勢として15年ぶりのセンバツ白星をあげました。



春・夏通じて甲子園初出場の帝京長岡。序盤に4点をリードされるも2回。ワンアウト2塁3塁のチャンスでショートゴロの間に1点を返します。





さらにツーアウト3塁の場面。ホームスチールを試みますが、ここはタッチアウト。帝京長岡はその後も相手のピッチャーに抑え込まれ得点を奪うことができません。そして最終回。いい当たりを放ちますがファインプレーに阻まれます。最後は内野ゴロに打ち取られ、甲子園初勝利とはなりませんでした。【帝京長岡・鈴木祥大主将】「本当に悔しい」Q）憧れの甲子園は？「人も多くいて応援もすごくて、すごいところだなと思ったのですが、自分たちの野球をしっかり出せなかった、そこを練習していきたい」◇ ◇一方、12年ぶり6度目の出場となった日本文理。初戦の相手は甲子園初出場で21世紀枠の高知農業です。日本文理は2回。キャプテン・渡部のヒットなどで先制のチャンスを作ると、ピッチャーの染谷。外野フライで3塁ランナーがホームにかえり1点を先制します。さらに8番の安達がヒットを放ち、この回、2点を挙げます。4回にも2点を追加し5回、日本文理の強打が光ります。ヒットで1塁にランナーを置き、3番の秦！左中間を深々と破るタイムリースリーベースヒットで1点を追加！さらに5番・渡部。6番・臼木。一挙3点を挙げ、大きくリードを広げます。その後も追加点を奪った日本文理。8対1で初戦を突破しました。センバツでの勝利は県勢として15年ぶりです。【日本文理 渡部倖成主将】「自分たちの持ち味が出せた試合かなと思います」「終盤になってからのバッティングが雑に入った部分があったのでそこは修正したい」日本文理の2回戦は25日の第2試合、埼玉県の花咲徳栄と対戦します。