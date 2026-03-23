海上自衛隊の組織改編にあわせ、23日に新設された部隊の歓迎行事が佐世保市で行われました。

陸上自衛隊の「水陸機動団」と連携しながら、島しょ防衛のさらなる強化を図ります。

（荒木 陸 記者）

「新たな司令を乗せた掃海母艦『うらが』が今、佐世保港に入港してきました」

23日午前、海上自衛隊の掃海母艦「うらが」に乗って佐世保にやってきた「水陸両用戦機雷戦群」司令部の隊員たち。

（水陸両用戦機雷戦群司令 池内 出 海将補）

「水陸両用戦機雷戦群司令部 掃海母艦『うらが』にて、ただいま入港致しました。本日から佐世保を拠点に活動します」

「水陸両用戦機雷戦群」は、23日に実施された大規模な組織改編で新たに設置され、佐世保に司令部を置きます。

立神岸壁で行われた入港歓迎行事には、隊員や関係者ら約200人が参加しました。

（海上自衛隊佐世保地方総監 福田 達也 海将）

「ここ佐世保地区は昨今の情勢に鑑み、南西諸島方面での作戦における後方支援基盤と位置づけられており、本日新編された水陸両用戦機雷戦群におかれましては、陸上自衛隊の水陸機動団との連携を一層深化させていくことを期待している」

今後は陸上自衛隊の「水陸機動団」と緊密な連携を取りながら、主に南西諸島の島しょ防衛で機雷除去などを担うということです。