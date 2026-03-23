HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）1stアルバム『JUKE BOX』のポップでファンタジックなアートワーク公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が2026年6月3日にリリースする1stアルバム『JUKE BOX』のジャケット写真およびグッズ絵柄が公開された。

■アートディレクションはとんだ林蘭が担当

本作のジャケットは、“JUKE BOX”というタイトルから着想を得た、ポップでファンタジックな世界観が印象的なビジュアルに仕上がっている。形態ごとに異なるデザインが施されており、アルバムの持つ多彩な楽曲群を視覚的にも楽しめる。アートディレクションはとんだ林蘭が手掛けた。

また、数量限定スペシャルグッズ盤に付属するオリジナルグッズの絵柄も公開。アクスタやピンバッジ、バンダナなど、ファンの日常に寄り添うアイテムが揃っている。

さらに、ポニーキャニオンショッピングクラブでは、対象3形態を同時購入した人に「A5クリアファイル（各形態別絵柄）」と「JUKE BOXオリジナル推し活ポーチ」が付属する特典も用意されている。数量限定スペシャルグッズ盤と3形態同時購入特典の予約は、4月6日23時59分まで。

各CDに封入されるシリアルコードを使用した発売記念キャンペーンの実施も決定した。ハイタッチ会や2ショット会、オンライン1on1トーク会など、ファンとの交流イベントへの応募が可能となる。

■リリース情報

2026.03.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「hate you? love you?」

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『JUKE BOX』

■【画像】『JUKE BOX』のジャケット写真

■関連リンク

吉野北人 OFFICIAL X

https://x.com/HOKUTOBOO36

吉野北人 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/hokuto.yoshino.16_official

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43