汐れいら、優里と新作EP収録の新曲「déjà vu」をアコースティックアレンジでコラボ歌唱

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汐れいらが、新曲「deja vu」（dejaの「e」は、アクサン・テギュ付きが正式表記、「a」は、グレイヴ・アクセント付きが正式表記）を優里とともに歌い上げたコラボレーション映像がYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』で公開された。

■「deja vu」は汐自身が感じた葛藤や苦悩を初めて歌詞に込めた楽曲

汐と優里は、3月16日に汐の代表曲「センチメンタル・キス」を披露し話題となっていたが、今回は2月25日にリリースされた汐の新作EP『HB2U』に収録されている「deja vu」をスペシャルコラボレーション。

「deja vu」は汐自身が感じた葛藤や苦悩を初めて歌詞に込めた楽曲。コラボ映像では、原曲のグルーヴィーなアレンジとは打って変わって、カホンやピアノ、アコースティックギターなどアコースティックアレンジで披露。優里と汐の歌唱力の高さが浮き彫りになる特別なパフォーマンスを楽しめる。

■【画像】汐れいらのアーティスト写真

■【画像】優里のアーティスト写真

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汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/

優里 OFFICIAL SITE

https://www.yuuriweb.com/