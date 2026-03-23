【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】長谷川唯の「高速ダブルタッチ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた、圧巻のボールコントロールにファンが酔いしれた。

日本時間3月21日になでしこジャパンは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの空気の中、前半17分にFW浜野まいかが挙げたゴラッソによる1点を最後まで守り抜いて1−0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

チームで唯一の6試合連続スタメン出場を果たした長谷川は、守勢に回る時間が長かった中で、頭脳的かつ強度の高いプレッシングでチームに貢献。そして、攻撃面に転じれば、最大の持ち味である高度なテクニックを随所で披露した。

その中の1つが、58分のシーンだ。自陣で相手がヘディングで跳ね返したボールに対し、長谷川は右腿で柔らかくトラップ。そこに後ろからオーストラリアのMFアランナ・ケネディとMFカトリーナ・ゴリーが猛烈なプレスをかけてきた。しかし、長谷川は背後の気配を即座に察知。ターンしながら右足から左足へと繋ぐ“高速ダブルタッチ”で2人をあっさりと剥がし、左サイドの浜野にパスを繋いだ。

プレスにきたケネディは、昨シーズンまでマンチェスター・シティ女子で長谷川の同僚で、最終的に今大会のMVPに輝いたワールドクラスの選手。そんな彼女を簡単に無力化した長谷川の技術には、実況の西達彦氏も「このあたりは素晴らしいテクニックでキープをします」と感嘆の声を漏らした。

「さらに成長して世界で結果を出していきたい」

相手2人を軽々とかわした極上のスキルには、SNS上のファンも大興奮。「唯ちゃん上手い」「うっま」「さすが長谷川唯」「2人に囲まれてもよく見えてる」「うまーい」「いやー素晴らしいタッチ」といった称賛に加え、「長谷川唯は男子代表にも欲しい選手」とその規格外のセンスに脱帽するコメントまで飛び出した。

81分までピッチに立ち続け、攻守に絶大な存在感を放った長谷川は、試合後の表彰式でキャプテンとして一番最初に優勝トロフィーを高々と掲げた。試合後のフラッシュインタビューでは、次のように喜びと今後の抱負を語っている。

「（準決勝で敗退した）前回大会の悔しさもあったので、優勝できたことは本当に嬉しいですし、たくさんのお客さんの前で結果を出せたことも良かったです。キャプテンとして特別なことをしたわけではありませんが、トロフィーを掲げさせてもらえたことは光栄ですし、みんなに感謝しています。さらに成長して、チームとしても個人としても、世界で結果を出していきたいです」

4月に予定されている世界王者アメリカとの3連戦、そして悲願の優勝を狙う2027年のワールドカップに向け、長谷川は引き続きなでしこジャパンで最大のキーマンとなる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

